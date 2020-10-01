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С сегодняшнего дня в школьное расписание добавили 5-й урок

С сегодняшнего дня в школьное расписание добавили 5-й урок

Премьер-министр Александр Мартынов вынес на обсуждение членов Оперативного штаба просьбу учителей. Она заключается в увеличении времени их пребывания в школах после уроков. Напомним, данный вопрос был озвучен на заседании Координационного совета по образованию.

Ранее временной отрезок был ограничен одним часом. Как правило, после завершения учебного дня преподаватели остаются для проверки тетрадей, пишет пресс-служба Правительства.

«Эти рабочие тетради необходимо в большом количестве нести домой, там заниматься. Во-первых, это тяжело и неудобно. Второй момент – не всегда домашняя обстановка располагает к тому, чтобы там проверять рабочие тетради. Есть предложение от учителей, чтобы разрешить эту проверку тетрадей в школе после проветривания помещений и дезинфекции поверхностей», – пояснил Премьер.

Президент подержал нововведение и добавил, что время нахождения педагогов в классах необходимо четко определить исходя из нагрузки (младшее, среднее и старшее звено).

Также Главу государства информировали об изменении школьного расписания. С сегодняшнего дня добавлен пятый урок в будние дни. Теперь суббота для учащихся 5-8-х классов станет выходной. Что касается старшеклассников (9-11 классы): в шестой день недели предметы у них будут вести в дистанционном режиме (практически исключены очные уроки), при этом вторая смена отменяется.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 13:15
  • DTV
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