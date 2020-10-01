В Верховный Совет поступило много обращений. Люди не согласны с действующей нормой закона, которая обязывает заключать договор на обслуживание приборов учета потребления воды. Депутаты Антон Онуфриенко и Григорий Дьяченко вышли с законодательной инициативой. Депутаты предложили исключить эту норму из действующего законодательства и дать право людям самим выбирать – заключать такой договор или нет. В Верховном Совете в данное время на рассмотрении находится проект закона с изменениями закона «О питьевом водоснабжении в ПМР». Сегодня Комитет по государственной региональной политике провел расширенное совещание, чтобы узнать и обобщить точки зрения всех заинтересованных сторон по этой проблеме, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Получается, что люди кредитуют организацию, которая занимается обслуживанием счетчиков. Человек за свои деньги сегодня купил счетчик, а с завтрашнего дня он обязан заключить договор на обслуживание, и начинает платить абонентскую плату на протяжении последующих пяти лет. Несмотря на то, что он счетчик изначально купил за свои деньги, он начинает оплачивать вперед. И возможно, через 5 лет ему поставят новый счетчик, а может быть, просто починят старый», – разъяснил заместитель председателя Комитета по государственной региональной политике Антон Онуфриенко.
«Почему мы должны платить за услугу, которая нам будет оказана через 5 или 10 лет? Я не доживу, может, до того времени. Мне пенсия не дается на пять лет вперед. Могу предложить такой вариант: вы сделали поверку, вы установили, сняли. Потом посчитали, сколько это стоит. И эти деньги мы раскидываем на пять лет и выплачиваем постепенно», – поделилась своим мнением бухгалтер домового комитета г. Бендеры Валентина Никитина.
Кроме этого, есть предложение от владельцев счетчиков, чтобы организации, которые занимаются поверкой приборов учета, брали на обслуживание не только сам прибор, но и весь узел учета.
«Чтобы закон работал и человек избавился от всех проблем, должно обслуживаться все: кран, фильтр, обратный клапан и счетчик. А человеку дать выбор: если я хочу – заключаю договор, если не хочу – не заключаю. Конечно, счетчики должны ставить специалисты. Но плата должна быть только за услугу. К примеру, счетчик газа снять и поставить стоит всего 23 рубля. Но не 126, как за водомер», – отметил житель г. Бендеры Игорь Капаклы.
Депутаты Верховного Совета вышли с законодательной инициативой, которая не устраняет институт абонентского обслуживания, а переводит его из института обязательного в добровольный. То есть у человека появляется право заключить такой договор либо не заключить его.
«Если оставить абонентское сервисное обслуживание, тогда этот счетчик обслуживающая организация должна поставить за свой счет. И тогда эта организация будет иметь моральное право требовать что-то в дальнейшем. На сегодняшний день этого нет», – считает заместитель председателя Комитета по государственной региональной политике Антон Онуфриенко.
«Самое правильное решение – счетчики должны быть полностью на балансе «Водоканала». Это то, к чему мы должны стремиться. Любая поставляющая услуги организация, будь то газ, электричество или вода, счетчики должны быть на балансе этой организации. Думаю, что в дальнейшем «Водоканал» продумает систему выкупа счетчиков, и приборы учета станут собственностью «Водоканала». И в дальнейшем эта организация будет и устанавливать, и обслуживать эти приборы», – поделился мнением депутат Верховного Совета Григорий Дьяченко.
Законопроект планируется вынести на ближайшее заседание Комитета по государственной региональной политике и рассмотреть его в первом чтении. vspmr.org