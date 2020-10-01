В 22 населенных пунктах в зоне безопасности, а также в муниципиях Кишинев и Бельцы будут открыты 42 избирательных участка, где смогут проголосовать жители приднестровского региона, обладающие гражданством Молдовы и имеющие право голоса в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии №4301 от 26 сентября 2020 года. Об этом сегодня, 5 октября, сообщило Бюро реинтеграции РМ.
Таким образом, 247 609 избирателей, проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра, в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, смогут реализовать свое право голоса, пишет bloknot-moldova.md.
Большинство избирательных участков будут открыты в населенных пунктах Резина, Сенатовка и Варница по четыре в каждом, в 11 населенных пунктах будут открыты по два избирательных участка, а в 8 населенных пунктах – по одному.
На Бюро реинтеграции, в том числе на делегацию Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии, и другие национальные органы были возложены дополнительные обязанности по обеспечению беспрепятственного проведения выборов президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года в соответствии с Постановлением ЦИК №4124 от 25 августа этого года.
Делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии указала на необходимость обеспечения свободного передвижения граждан Приднестровского региона и Зоны безопасности, призвав сопредседателей комиссии, представителей Украины и Миссии ОБСЕ помочь избежать ограничений и инцидентов, особенно в связи с выборами в ноябре этого года.
В ходе обсуждения нестандартных ситуаций в ОКК было предложено вовлечь правоохранительные органы во взаимодействие с военными наблюдателями, а также с представителями Украины и Миссии ОБСЕ в Объединенной контрольной комиссии.
В свою очередь власти Тирасполя объявили в СМИ, что разрешат пересечение административной границы гражданам, желающим воспользоваться своим избирательным правом, без обязательной самоизоляции на 14 дней или проведения тестирования на коронавирус. В связи с этим главный переговорщик Республики Молдова Кристина Лесник обратилась к главному переговорщику из Тирасполя с просьбой об отмене ограничений, связанных со свободным передвижением в этом отношении, сообщает moldpres.md.
Связаться с молдавской делегацией в Объединенной контрольной комиссии по вопросам инцидентов или возможных проблем в Зоне безопасности можно через контингент миротворческих сил Республики Молдова по тел: 079771466, круглосуточно.