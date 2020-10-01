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Жители Приднестровья смогут принять участие в выборах 1 ноября

Жители Приднестровья смогут принять участие в выборах 1 ноября

Речь идет о почти 250 тысячах избирателей.

В 22 населенных пунктах в зоне безопасности, а также в муниципиях Кишинев и Бельцы будут открыты 42 избирательных участка, где смогут проголосовать жители приднестровского региона, обладающие гражданством Молдовы и имеющие право голоса в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии №4301 от 26 сентября 2020 года. Об этом сегодня, 5 октября, сообщило Бюро реинтеграции РМ.

Таким образом, 247 609 избирателей, проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра, в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, смогут реализовать свое право голоса, пишет bloknot-moldova.md.

Большинство избирательных участков будут открыты в населенных пунктах Резина, Сенатовка и Варница по четыре в каждом, в 11 населенных пунктах будут открыты по два избирательных участка, а в 8 населенных пунктах – по одному.

На Бюро реинтеграции, в том числе на делегацию Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии, и другие национальные органы были возложены дополнительные обязанности по обеспечению беспрепятственного проведения выборов президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года в соответствии с Постановлением ЦИК №4124 от 25 августа этого года.

Делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии указала на необходимость обеспечения свободного передвижения граждан Приднестровского региона и Зоны безопасности, призвав сопредседателей комиссии, представителей Украины и Миссии ОБСЕ помочь избежать ограничений и инцидентов, особенно в связи с выборами в ноябре этого года.

В ходе обсуждения нестандартных ситуаций в ОКК было предложено вовлечь правоохранительные органы во взаимодействие с военными наблюдателями, а также с представителями Украины и Миссии ОБСЕ в Объединенной контрольной комиссии.

В свою очередь власти Тирасполя объявили в СМИ, что разрешат пересечение административной границы гражданам, желающим воспользоваться своим избирательным правом, без обязательной самоизоляции на 14 дней или проведения тестирования на коронавирус. В связи с этим главный переговорщик Республики Молдова Кристина Лесник обратилась к главному переговорщику из Тирасполя с просьбой об отмене ограничений, связанных со свободным передвижением в этом отношении, сообщает moldpres.md.

Связаться с молдавской делегацией в Объединенной контрольной комиссии по вопросам инцидентов или возможных проблем в Зоне безопасности можно через контингент миротворческих сил Республики Молдова по тел: 079771466, круглосуточно.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 20:30
  • DTV
  • Просмотров: 46
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