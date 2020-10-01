Непосредственное общение ученика и учителя помогает получить образование высокого качества, а потому разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, которую провел в понедельник в режиме видеоконференции.
"Разговоры о закрытии школ, либо о полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя - это то, что дает высокое качество образования", - сказал президент.
Путин заметил, что как бы высокопарно ни звучало, но будущее страны создается молодежью. "Но качество молодежи, уровень подготовки молодежи зависит от школьного учителя, так что в значительной степени от вас зависит и будущее страны", - обратился глава государства к участникам встречи, добавив, что России нужно сильное, уважающее себя общество. В связи с этим Путин отметил, что за неполный год действия программы "Земский учитель" в малые города, села, в том числе и Дальнего Востока, приехали работать более 1,5 тыс. учителей, сообщает ТАСС.
Высокий уровень образования
России удалось сохранить уровень образования даже в условиях пандемии, школьники, родители и учителя сработали "на отлично", заявил Путин.
Он отметил, что в период жестких ограничений из-за коронавируса "было очень сложно и школьникам, и родителям, и учителям". "Но вы сработали на отлично, как одна команда", - сказал президент РФ. Он обратил внимание, что преподаватели в короткие сроки смогли наладить дистанционный учебный процесс, используя новые технологии и современные подходы.
"В мире в целом проблемы сохранения уровня образования являются достаточно острыми, особенно в период пандемии. Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] отмечал это и с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах в связи с пандемией и ограничениями. А у нас этого не произошло", - подчеркнул Путин.
По его словам, педагоги не только сохранили верность традициям, но и "совершенно по-новому для всего общества раскрыли высокую миссию классного руководителя". "Все это было непросто: чтобы даже находясь дома, за компьютером, ребята все равно чувствовали себя одним классом, чтобы у них сохранялись стимул и мотивация к учебе", - добавил глава государства. "Все величие, значимость труда педагогов, так же как и медицинских работников, людей других жизненно важных для общества профессий, все мы в полной мере оценили в нелегкий период эпидемии", - подчеркнул Путин.
Опыт дистанционного образования
Полученный в период пандемии опыт в сфере образования нужно использовать для совершенствования системы, заявил президент.
"Нам вместе предстоит сделать значительный шаг в развитии российской школы, используя полученный [в период пандемии] опыт и новые компетенции. Они уже зарождались и раньше, но в период эпидемии все заработало по-другому", - сказал президент.
Президент напомнил, что обычно в конце октября подводятся итоги всероссийского конкурса "Учитель года", однако сейчас по объективным причинам он состоится позже. "Но считаю, что сегодня этого звания заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии. Это была особая нагрузка, повышенная нагрузка, мы это знаем хорошо. Но все получилось во многом благодаря вашим усилиям", - обратился Путин к участникам встречи, подчеркнув, что отечественная система образования достойно справилась с возникшими вызовами.
Доступ к интернету
Доступ к широкополосному интернету для обучения детей нужно обеспечить уже в течение следующего года, заявил президент РФ.
Одна из участниц встречи обратилась к президенту с вопросом, может ли в России быть создана система дистанционного обучения, которая может использоваться в случае болезни ученика или учителя. Отвечая ей, Путин отметил, что такая система создается, при этом на первый план выходит проблема доступа к образовательным платформам.
"Нужно обеспечить доступ к широкополосному интернету. Это мы должны сделать в течение следующего года", - сказал он.
По словам Путина, важно, чтобы "в каждой российской семье было соответствующее оборудование". "У нас есть определенные планы, что нужно сделать к 2024 году, что - к 2030 году. К 2030 году практически стопроцентно должен во всей стране быть обеспечен доступ к интернету скоростному, широкополосному, и оборудование должно быть", - подчеркнул президент. Он отметил, что сейчас существуют целые программы по организации доступа к широкополосному интернету; средства на их реализацию в ближайшие несколько лет уже предусмотрены.
При этом глава государства напомнил, что сейчас действует программа "Земский учитель", которая также позволяет обеспечить равный доступ к образованию для детей по всей стране. "Это дает возможность таким молодым перспективным специалистам приехать в небольшие населенные пункты и работать там, передавая свои знания ученикам, - подчеркнул Путин. - Это чрезвычайно важное направление, мы его, безусловно, будем продолжать".
В то же время президент обратился к губернаторам, отметив, что они должны не только организовать выплату федеральных подъемных, но и запускать свои региональные программы поддержки, а также как можно активнее помогать молодым специалистам обустраиваться на новом месте, решать вопросы с жильем.
Работа для старшекурсников
Президент России Владимир Путин призвал в понедельник студентов старших курсов вузов идти работать в школы.
"Хотел бы обратиться к студентам старших курсов не только педагогических, но и других вузов: пожалуйста, приходите работать в школу, ваше право вести уроки, кружки, секции теперь закреплено в законе", - сказал он на встрече с преподавателями и студентами педагогических вузов.
Путин выразил уверенность, что студенты смогут найти общий язык со школьниками, завоевать авторитет и доверие, а также сами смогут поучиться у сильных наставников. "Такая преемственность, взаимосвязь поколений обязательно послужат развитию всего российского образования", - добавил он.
Успех педагога
Успехи учителей во многом связаны с последующей реализацией их воспитанников, отметил президент РФ.
"Перспективы любого человека, любой профессии связаны с его успехами. Успех учителя, преподавателя, наставника, конечно, связан с тем, как этот специалист реализуется в своих воспитанниках, каких успехов добиваются его воспитанники", - сказал Путин. Президент пожелал успехов всем молодым преподавателям на благородном поприще обучения детей и молодежи.
Российский лидер напомнил, что недавно в законе была закреплена возможность для студентов работать в школах. В педагогических вузах студенты могут вести уроки начиная с четвертого курса. Студентам непрофильных вузов уже с третьего курса можно вести соответствующие кружки и семинары по специальности. "На мой взгляд, это своевременно, обоснованно, правильно, и я призываю всех молодых людей попробовать себя на этой работе", - сказал он. По мнению президента, общение с современными детьми дает возможность оценить свои собственные качества и возможности, выстроить свою дальнейшую профессиональную жизнь.
Путин поздравил педагогов и студентов профильных вузов с отмечаемым 5 октября Днем учителя, назвав выбранную ими цель в жизни благородной и ответственной. По его словам, учителя помогают раскрывать талант детей, служат для ребят примером, открывают для них "абсолютно бесконечный мир с его непростыми вопросами", воспитывают у подрастающего поколения уважение к памяти предков и любовь к России. "Во все времена к учителям в нашей стране относились с особым почтением и уважением", - заключил президент.
Говоря о судьбе конкурсов "Учитель года" и "Учитель будущего", Путин заверил, что они не будут отменены. Их перенос на более поздний срок - вынужденная мера. "Они, конечно, состоятся. Это совершенно очевидная вещь", - заверил он. tass.ru