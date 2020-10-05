Современный видовой состав рыб Днестра претерпел существенные изменения в связи с зарегулированием стока и созданием водохранилищ, а в ряде случаев с сильным промышленным загрязнением водоемов. Трансформация ихтиоценоза реки после ее зарегулирования выражается в изменении видового состава, составов фаунистических комплексов и экологических групп.
Ихтиофауну Днестра формируют 79 видов и подвидов рыб из 17 семейств. Из них 70 видов и подвидов рыб из 14 семейств обитает в низовье Днестра и по 51 виду из 12 семейств на среднем участке Днестра и в Дубоссарском водохранилище, сообщается на сайте Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР..
В последнее время наблюдается существенное изменение количественного и качественного состава ихтиофауны Днестра. Заметно уменьшились запасы ценных промысловых рыб.
Всего в контрольных ловах, проводимых НИЛ «Водных экосистем» Республиканского НИИ экологии и природных ресурсов в русле Днестра в 2019 г. зафиксированы 25 видов рыб, а всего за период 2010-2019 г. отмечены 31 вид рыб. В контрольные ловы (вследствие лова сетями с диаметром ячеи 32-100 мм) не попали основная масса малоценных и сорных рыб – верховка, уклейка, несколько видов бычков, солнечный окунь щиповка, пухлощекая игла рыба, горчак и др.
В среднем по исследованным участкам Днестра от г. Каменка до с. Незавертайловка в контрольные ловы 2019 г. попали 26 видов, из которых наибольшая численность в контрольных ловах (без учета сельди, верховки и уклейки) отмечена для леща -16,3% от всех видов рыб в уловах, тарань/плотва – 14,6%, карась – 24,2%,жерех 11,2%, подуст – 5,9%, вырезуб – 12,9 % сазан – 1,9%, судак – 1,8%, сом – 1,4%, рыбец - 1,1%, толстолобик - 1,2 %, остальные виды рыб - менее, чем по 1 %, в том числе белый амур 0, 5%.
Сельдь азово-черноморская, занимающая значительную долю в уловах весной на нижнем Днестре, на среднем Днестре отсутствует, что связано с невозможностью прохода вверх по течению через плотину Дубоссарской ГЭС.
Обращает на себя внимание наличие в контрольных ловах внесенного в красную книгу вырезуба, особенно тот факт, что его доля в контрольных ловах в среднем за 2010-2019 гг. в Каменском районе составляет 9,1 %, а в среднем по всему руслу – 2,5 %.
Состояние ихтиофауны протоки Турунчук
Видовой состав рыб Турунчука по результатам контрольных ловов 2015- 2019 гг. представлен 19 видами. При расчете доли рыб в контрольных ловах мы не учитывали многочисленную верховку, а также сельдь, т.к. она попадает в уловы только в весенний период.
Наиболее многочисленными в 2019 г. в протоке Турунчук оказались: без учета уклейки и сельди азово-черноморской, следующие виды рыб: карась - 30,6 %, тарань/плотва - 29 %, лещ - 13,7%, сом - 3,9%, жерех 5,5, сазан - 3,2 %, остальные виды - менее, чем по 2%, в том числе толстолобик 1,8 %, а белый амур 0,8 %.
Малая доля в ихтиофауне р. Турунчук таких промыслово – ценных видов рыб, как карп (2,8%), белый амур (0,2%) и белый толстолобик (1,1%) указывает на необходимость дальнейших мероприятий по зарыблению Турунчука именно этими видами рыб.