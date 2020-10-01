В осенний период при проведении уборки придомовых территорий, во дворах жилых домов, на приусадебных и садово-дачных участках, на территориях предприятий и организаций граждане, организации, учреждения осуществляют сжигание бытовых и промышленных отходов.
В случае сжигания дым распространяется на большие расстояния. Сжигание приводит к ухудшению состояния окружающей природной среды. Разведение костров наносит большой вред не только окружающей среде, но и чрезвычайно опасно для здоровья человека. Врачи предостерегают: вдыхание угарного газа может привести к головной боли, потере сознания, обострению респираторных заболеваний, пишет newspmr.com.
Трудно найти человека, которому бы нравилось дышать дымом от тлеющего мусора или пылающего костра. Начиная борьбу с разведением костров в своем населенном пункте, следует знать, что закон на вашей стороне.
Конституция ПМР гарантирует каждому безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, а также законное право бороться с этим порочным явлением.
Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об охране окружающей среды» запрещает сжигание мусора, как небезопасное обращение с отходами.
За нарушение этой нормы Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф:
- для граждан - от 184 руб. до 552 руб.; - для должностных лиц – от 552 руб. до 920 руб.; - для индивидуальных предпринимателей – от 1 840 руб. до 3 680 руб.; - для юридических лиц – от 3 680 руб. до 5 520 руб.
Если сжигание ведется сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства, следует обращаться в вышестоящую инстанцию – в государственную администрацию города (района).
Информацию о сжигании бытовых отходов в вечернее и ночное время суток необходимо сообщать в органы внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.
Согласно правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории муниципального образования запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений.
Сжигание бытовых отходов на территории населенных пунктов попадает под санкции Кодекса об административных правонарушениях ПМР и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере:
- на граждан в размере от 365 р. до 1 104 р., - на должностных лиц – от 1 840 р. до 3 680 р.