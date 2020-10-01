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Сжигание мусора запрещено Законом

Сжигание мусора запрещено Законом

В осенний период при проведении уборки придомовых территорий, во дворах жилых домов, на приусадебных и садово-дачных участках, на территориях предприятий и организаций граждане, организации, учреждения осуществляют сжигание бытовых и промышленных отходов.

В случае сжигания дым распространяется на большие расстояния. Сжигание приводит к ухудшению состояния окружающей природной среды. Разведение костров наносит большой вред не только окружающей среде, но и чрезвычайно опасно для здоровья человека. Врачи предостерегают: вдыхание угарного газа может привести к головной боли, потере сознания, обострению респираторных заболеваний, пишет newspmr.com.

Трудно найти человека, которому бы нравилось дышать дымом от тлеющего мусора или пылающего костра. Начиная борьбу с разведением костров в своем населенном пункте, следует знать, что закон на вашей стороне.

Конституция ПМР гарантирует каждому безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, а также законное право бороться с этим порочным явлением.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об охране окружающей среды» запрещает сжигание мусора, как небезопасное обращение с отходами.

За нарушение этой нормы Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф:

- для граждан - от 184 руб. до 552 руб.;
- для должностных лиц – от 552 руб. до 920 руб.;
- для индивидуальных предпринимателей – от 1 840 руб. до 3 680 руб.;
- для юридических лиц – от 3 680 руб. до 5 520 руб.

Если сжигание ведется сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства, следует обращаться в вышестоящую инстанцию – в государственную администрацию города (района).

Информацию о сжигании бытовых отходов в вечернее и ночное время суток необходимо сообщать в органы внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории муниципального образования запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений.

Сжигание бытовых отходов на территории населенных пунктов попадает под санкции Кодекса об административных правонарушениях ПМР и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере:

- на граждан в размере от 365 р. до 1 104 р.,
- на должностных лиц – от 1 840 р. до 3 680 р.

Майя Караман, newspmr.com
  • Сегодня, 09:52
  • DTV
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