Молдавские граждане, въезжающие в Румынию менее чем на три дня (72 часа), будут освобождены от обязанности находиться в карантине 14 дней, если будут представлены отрицательные результаты на COVID-19, сделанные не позднее чем за 48 часов до въезда на территорию Румынии, передает IPN.
Люди, прибывающие в Румынию и находящиеся на карантине в течение 14 дней, могут выйти из карантина через десять дней, если по запросу проведут тест на COVID-19 в восьмой день карантина, а его результат будет отрицательный. Кроме того, у человека не должно быть характерных симптомов.
Румыния обновила в понедельник список стран и районов высокого эпидемиологического риска для граждан, которым 7 октября устанавливается карантинная мера. В список стран, для которых предусмотрен 14-дневный карантин, входит и Республика Молдова.