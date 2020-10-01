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Новые правила для молдавских граждан, въезжающих в Румынию

Новые правила для молдавских граждан, въезжающих в Румынию

Молдавские граждане, въезжающие в Румынию менее чем на три дня (72 часа), будут освобождены от обязанности находиться в карантине 14 дней, если будут представлены отрицательные результаты на COVID-19, сделанные не позднее чем за 48 часов до въезда на территорию Румынии, передает IPN.

Люди, прибывающие в Румынию и находящиеся на карантине в течение 14 дней, могут выйти из карантина через десять дней, если по запросу проведут тест на COVID-19 в восьмой день карантина, а его результат будет отрицательный. Кроме того, у человека не должно быть характерных симптомов.

Румыния обновила в понедельник список стран и районов высокого эпидемиологического риска для граждан, которым 7 октября устанавливается карантинная мера. В список стран, для которых предусмотрен 14-дневный карантин, входит и Республика Молдова.

ipn.md
  • Сегодня, 09:58
  • DTV
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