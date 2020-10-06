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На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка

На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка

В Правила дорожного движения внесены изменения и дополнения, которые уже утверждены Правительством ПМР.

Так, в ПДД закрепили 12 новых дорожных знаков. Приведем некоторые из них.

«Особо опасный поворот» и «Пешеходный переход», установленные перед организациями образования, а также вне населённых пунктов, теперь будут с жёлтой светоотражающей полосой по контуру. Это сделает их ярче и заметнее, а значит, привлечёт внимание водителей, передает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД.

На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка

В ПДД появились новые предупреждающие знаки. Знак «Аварийно опасный участок» будет установлен на дороге там, где нередко совершаются дорожно-транспортные происшествия. На участках, где возможны снежные заносы, ледяные или снежно-ледяные образования, установят дорожный знак «Гололедица».

На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка


На дорогах появятся также информационные знаки. «Подземная или надземная многоэтажная парковка», «Направление движения», «Шумовые полосы», «Искусственная неровность».

На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка


Скоростной режим для легкового и грузового транспорта теперь будет указан на одном дорожном знаке.

На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка

Как пояснил начальник Управления ГАИ МВД ПМР Александр Лопарев, вносить изменения в систему дорожных знаков в Приднестровье было необходимо. В республике развивается инфраструктура, к примеру строятся новые подземные парковки, а знака, информирующего водителя об этом, в Правилах дорожного движения ПМР не было. Так же как не было информационной таблички о наличии шумовых полос.

«Поэтому, учитывая международный опыт, для улучшения организации движения и безопасности проезда были разработаны и введены дополнительные предупреждающие и запрещающие дорожные знаки, а также информационные знаки и знаки особых предписаний и сервиса. Дополнили дорожную разметку обозначением перехода в местах повышенной опасности», – отметил начальник УГАИ МВД ПМР Александр Лопарев.

Кроме того, в местах повышенной опасности (недалеко от образовательных и дошкольных учреждений, возле парков, скверов, площадей) и на других участках с интенсивным движением автотранспорта пешеходный переход теперь будет жёлто-белый.

Как пояснил главный инженер по организации дорожного движения Управления ГАИ МВД ПМР Александр Логинов, это делают для того, чтобы привлечь внимание и водителей, и пешеходов, особенно в ночное время.

«Разметка с жёлтыми полосами обозначает нерегулируемый пешеходный переход в месте повышенной опасности. Водителям в первую очередь нужно быть бдительными, приближаясь к такому пешеходному переходу. Жёлтый цвет лучше различим в сумерках и темноте, поэтому заметен в условиях недостаточной видимости и освещённости», – отметил главный инженер.

На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка
На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка
На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка
На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка
На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка
На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка
На дорогах Приднестровья появятся новые знаки и разметка

novostipmr.com
  • Сегодня, 17:21
  • DTV
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