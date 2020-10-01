Ученые из Университета Мэриленда и Университета Колорадо получили стекло из бальзового дерева, которое растет в Южной и Центральной Америке.
Древесину обработали в окислительной ванне, благодаря чему она почти полностью обесцветилась, затем пропитали полимером. В результате получился прозрачный материал, напоминающий стекло, но в несколько раз прочнее, передает moya-planeta.ru
По словам ученых, новый материал гнется при ударе, но не раскалывается, как обычное стекло.
Производство прозрачной древесины может также снизить выбросы в атмосферу. Сейчас при производстве обычного стекла в год выделяется около 25 000 тонн выбросов в год. Помимо этого, обычное стекло плохо держит температуру. От 10% до 25% потерь тепла в помещении происходит из-за окон.