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Власти Молдовы хотят снять запрет на ввоз автомобилей старше 10 лет

Власти Молдовы хотят снять запрет на ввоз автомобилей старше 10 лет

Инициатива является частью мер налогово-бюджетной и таможенной политики на 2021 год, продвигаемых правительством РМ.

По мнению правительства, концептуально законодательство, в данном случае таможенное, не должно предусматривать запреты на товары (кроме тех, которые запрещены к перемещению внутри страны, таких как наркотики), а сокращение импорта определенных категорий товаров по экологическим причинам должно осуществляться за счет увеличения налогов, передает point.md ссылаясь на cotidianul.md

Таким образом, одновременно с отменой запретов предлагается увеличить основные акцизы пропорционально сроку эксплуатации транспортных средств.

«Существование запретов создает стимулы для незаконной деятельности, позволяющие избежать как запретов, так и уплаты налогов. Также они не допускают развития бизнеса, направленного на импорт, переработку и экспорт соответствующих товаров», - заявляет Минфин.

Point.md
  • Сегодня, 06:07
  • DTV
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