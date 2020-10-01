Инициатива является частью мер налогово-бюджетной и таможенной политики на 2021 год, продвигаемых правительством РМ.
По мнению правительства, концептуально законодательство, в данном случае таможенное, не должно предусматривать запреты на товары (кроме тех, которые запрещены к перемещению внутри страны, таких как наркотики), а сокращение импорта определенных категорий товаров по экологическим причинам должно осуществляться за счет увеличения налогов, передает point.md ссылаясь на cotidianul.md
Таким образом, одновременно с отменой запретов предлагается увеличить основные акцизы пропорционально сроку эксплуатации транспортных средств.
«Существование запретов создает стимулы для незаконной деятельности, позволяющие избежать как запретов, так и уплаты налогов. Также они не допускают развития бизнеса, направленного на импорт, переработку и экспорт соответствующих товаров», - заявляет Минфин.