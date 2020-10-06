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США ужесточили выдачу рабочих виз

США ужесточили выдачу рабочих виз

США вновь ужесточили выдачу рабочих виз H-1B, сообщило министерство внутренней безопасности страны.

В частности, будет сокращено число "специальных профессий", по которым могут быть наняты иностранные работники, передает ria.ru

Будет увеличен контроль над компаниями, которые нанимают минимальное число сотрудников в США по рабочим визам и полагаются на аутсорсинг в других странах для осуществления основной работы. Кроме того, компании заставят платить иностранцам больше денег, что снизит привлекательность программы рабочих виз и, по мысли министерства, не даст иностранцам с невысокой квалификацией отбирать рабочие места у американцев.

Часть новых правил вступит в силу уже в этот четверг, другая часть - через два месяца.

"От компаний будет требоваться, чтобы они делали настоящие предложения о работе настоящим сотрудникам", - говорится в сообщении министерства.

По данным МВБ, новые правила затронут около трети всех иностранцев, находящихся в США по рабочим визам.

Это решение, как и другие, наверняка будет оспорено в суде.

Администрация Дональда Трампа уже не раз принимала меры для ужесточения режима рабочих виз. Так, в июне Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев. Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года. Однако суд в Сан-Франциско частично заблокировал этот указ в начале октября.
ria.ru
  • Сегодня, 10:16
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