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Документы об образовании, выданные молдавскими вузами, будут признаны в Румынии

Документы об образовании, выданные молдавскими вузами, будут признаны в Румынии

Республика Молдова и Румыния подпишут соглашение об эквивалентности документов об образовании. Об этом в одной из телевизионных передач сообщил министр просвещения, культуры и исследований Игорь Шаров.

По его словам, соответствующий документ уже подготовлен и будет отправлен на утверждение коллегам из Бухареста, передает trm.md

Игорь Шаров упомянул о признании дипломов об образовании до Болонского процесса и после, в случае если учебное заведение аккредитовано.

Проект соглашения оговаривает также, что если в Республике Молдова научная степень доктора наук подтверждена Национальным агентством по обеспечению качества в образовании и исследованиях, то и этот документ будет эквивалентен в Румынии.

trm.md
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
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