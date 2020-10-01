Республика Молдова и Румыния подпишут соглашение об эквивалентности документов об образовании. Об этом в одной из телевизионных передач сообщил министр просвещения, культуры и исследований Игорь Шаров.
По его словам, соответствующий документ уже подготовлен и будет отправлен на утверждение коллегам из Бухареста, передает trm.md
Игорь Шаров упомянул о признании дипломов об образовании до Болонского процесса и после, в случае если учебное заведение аккредитовано.
Проект соглашения оговаривает также, что если в Республике Молдова научная степень доктора наук подтверждена Национальным агентством по обеспечению качества в образовании и исследованиях, то и этот документ будет эквивалентен в Румынии.