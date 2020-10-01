На пленарном заседании Верховного Совета депутатский корпус поддержал инициативу Правительства о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс республики. Пакет поправок стал результатом совместной работы представителей исполнительной власти, Верховного Совета, СПАПП, ФПП, научного сообщества и общественности в рамках межведомственной рабочей группы, созданной Правительством. В ходе проведения глубокого анализа нормативной базы был выработан комплекс мер по реформированию трудового законодательства республики.
Теперь в правовом поле появилось понятие «дистанционная работа». Стремительное развитие экономики и информационных технологий, а также пандемия оказали значительное влияние на организацию рабочего процесса по всему миру. Острая необходимость осуществления работы удаленно в связи с угрозой распространения COVID-19 внесла коррективы в привычный ритм работы и в Приднестровье, пишет пресс-служба Правительства.
В отдельной главе измененного ТК отражены новые понятия и особенности регулирования труда дистанционных работников: порядок заключения и прекращения трудового договора, режим труда и отдыха.
Кроме того, введение актуальных правовых норм позволит упорядочить дистанционную занятость в более серьезных масштабах. Ее легализация будет способствовать снижению безработицы, созданию доступного рынка труда для инвалидов, женщин, имеющих детей, многодетных родителей, пенсионеров, студентов. Отныне Трудовой кодекс обеспечивает «удаленщикам» право пользоваться гарантиями, предусмотренными законодательством.
Внесены изменения, связанные с необходимостью установления режима работы, сочетающего одновременно неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. Ранее по этому пункту возникали разночтения. Теперь четко определены принципы и срок работы на условиях неполного рабочего времени, а также закреплена возможность разделения неполного рабочего дня на части.
Изменения затронут и статьи, регламентирующие сверхурочную работу. В настоящее время у отечественных предприятий в связи с необходимостью своевременного выполнения договорных обязательств, возникает потребность в привлечении работников соответствующей квалификации к работам, за которые начисляется справедливая оплата. При этом сами сотрудники готовы трудиться и получать за это достойную заработную плату. Однако на данный момент допустимая продолжительность сверхурочной работы составляет 120 часов. По новым нормам продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 250 часов в год.
Также проектом предлагается разграничить срок выдачи работодателем копий документов, связанных с работой, предусмотрев для работника – не позднее 5 рабочих дней с даты подачи письменного заявления, а для бывших сотрудников, – не позднее 10 рабочих дней с момента подачи письменного заявления. Ранее этот срок был един и составлял 5 дней. Поиск же необходимой информации для справок бывшим работникам бывает осложнен не только загруженностью сотрудников отдела кадров, но и тем, что граждане обращаются за выдачей копий документов, связанных с работой, не имея при этом трудовую книжку, либо документов, удостоверяющих изменение фамилии.
В целом, принятые сегодня поправки направлены на создание для работников более благоприятных условий для осуществления ими трудовой деятельности и обеспечение эффективной экономической и производственной деятельности предприятий республики. gov-pmr.org