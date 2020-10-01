Dnestr.TV

 
0

Украина предложила Грузии, Молдове и Азербайджану сотрудничать в космической деятельности

Украина предложила Грузии, Молдове и Азербайджану сотрудничать в космической деятельности

Организация за демократию и экономическое сотрудничество (ГУАМ), объединяющая Грузию, Азербайджан, Украину и Молдову, будет сотрудничать в космической сфере.

С такой инициативой выступил на заседании рабочей группы ГУАМ по науке и инновациям председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов, передает infotag.md

Он отметил целесообразность объединения усилий в космической сфере на региональном уровне с целью расширения потенциала и повышения эффективности. Предложение украинской стороны было положительно воспринято делегациями государств-членов ГУАМ и принято решение о создании рабочей группы для подготовки реализации создания Космического агентства ГУАМ со штаб-квартирой в Киеве.

Среди основных целей агентства названы создание независимого доступа в космос для стран-участниц; создание региональной спутниковой группировки; совместное участие в глобальных проектах освоения космоса.

По мнению Усова, Космическое агентство ГУАМ должно создать условия для максимально эффективного использования ресурсов каждой из стран-участниц и получения максимального эффекта - как для национальных программ, так и в будущих совместных проектах.

ГУАМ создана в 2006 г., действует на основании Устава и является субъектом международного права. ГУАМ нацелен на утверждение демократических ценностей; обеспечение верховенства права и уважения прав человека; обеспечение устойчивого развития; укрепление международной и региональной безопасности и стабильности; углубление европейской интеграции, а также расширение экономического и гуманитарного сотрудничества; развитие социально-экономического, транспортного, энергетического, научно-технического и гуманитарного потенциала Сторон.
Infotag.md
  • Сегодня, 19:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна