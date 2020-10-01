Организация за демократию и экономическое сотрудничество (ГУАМ), объединяющая Грузию, Азербайджан, Украину и Молдову, будет сотрудничать в космической сфере.
С такой инициативой выступил на заседании рабочей группы ГУАМ по науке и инновациям председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов, передает infotag.md
Он отметил целесообразность объединения усилий в космической сфере на региональном уровне с целью расширения потенциала и повышения эффективности. Предложение украинской стороны было положительно воспринято делегациями государств-членов ГУАМ и принято решение о создании рабочей группы для подготовки реализации создания Космического агентства ГУАМ со штаб-квартирой в Киеве.
Среди основных целей агентства названы создание независимого доступа в космос для стран-участниц; создание региональной спутниковой группировки; совместное участие в глобальных проектах освоения космоса.
По мнению Усова, Космическое агентство ГУАМ должно создать условия для максимально эффективного использования ресурсов каждой из стран-участниц и получения максимального эффекта - как для национальных программ, так и в будущих совместных проектах.
ГУАМ создана в 2006 г., действует на основании Устава и является субъектом международного права. ГУАМ нацелен на утверждение демократических ценностей; обеспечение верховенства права и уважения прав человека; обеспечение устойчивого развития; укрепление международной и региональной безопасности и стабильности; углубление европейской интеграции, а также расширение экономического и гуманитарного сотрудничества; развитие социально-экономического, транспортного, энергетического, научно-технического и гуманитарного потенциала Сторон. Infotag.md