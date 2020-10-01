Заработная плата в сфере образования в Молдове по-прежнему не мотивирует учителей. Эта ситуация серьезно влияет на образовательную систему страны с точки зрения качества образования, а также сохранения специалистов и привлечения молодежи в систему.
Об этом заявил советник президента в области образования, культуры и исследований РМ Корнелиу Попович, по словам которого традиционно учебный год начинается с нехватки нескольких тысяч учителей, и с каждым годом эта цифра увеличивается, сообщает noi.md.
В связи с этим Попович представил следующую статистику:
- более 10 000 преподавателей покинули учреждения начального и среднего образования;
- только 15% всех выпускников профильных учреждений становятся учителями;
- количество новых людей, входящих в систему каждый год, в среднем в 4-5 раз меньше, чем число тех, кто ее покидает;
- к 2021 году более 40% преподавателей достигнут пенсионного возраста.
По данным Национального бюро статистики РМ, в 2019 году среднемесячная заработная плата в сфере образования была 6327,6 лея (что составляет 87,5% от средней заработной платы по экономике).
«Трудно представить, что этот ежемесячный доход является мотивирующим для учителей, и что он сможет привлечь и удержать в системе учителей.
Пришло время реализовать инициативы президента Республики Молдова Игоря Додона в отношении кадровой политики в молдавской образовательной системе, в том числе путем удвоения заработной платы работников сферы образования.
Деньги на реализацию этой инициативы есть. Наша проблема в образовании никогда не была связана с нехваткой денег. Проблема заключалась в отсутствии видения и способности эффективно управлять государственными деньгами.
Образование необходимо поддерживать, иначе мы рискуем потерять будущее», - написал Попович на своей странице в Facebook. noi.md