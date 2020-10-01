7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов.
- По информации пресс-службы Западного военного округа, незадолго до инцидента на территории воинской части загорелась трава, а сильный порывистый ветер перекинул огонь на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы.
- С огнем попытались справиться силами штатного пожарного расчета воинской части, но остановить его распространение не удалось.
- С территории части эвакуировали персонал и личный состав военнослужащих.
- Вскоре специалисты МЧС начали эвакуировать жителей сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов. По официальным данным, вывезено более 2 300 человек.
- Разлетающиеся осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2, находящейся в трех километрах от воинской части.
- В борьбе с огнем участвуют сотрудники МЧС, а также несколько десятков военнослужащих, задействована специальная военная техника — два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили. Кроме того, МЧС направило на место пожарный поезд и привело в готовность самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8. Также для тушения пожара задействуют специальных роботов. Четыре самолета Ил-76 направило на место и Министерство обороны.
- По словам источника ТАСС в экстренных службах, борьбу с огнем осложняют порывистый ветер и раздающиеся примерно каждые 10 секунд взрывы. Пожар продолжает распространяться.
- Очевидцы сообщают о нескольких сильных взрывах.
- Взрывная волна и осколки снарядов повредили стены и окна нескольких десятков жилых домов.
- По последним данным, в результате инцидента пострадали десять человек.
- На место пожара вылетел глава МЧС Евгений Зиничев, а от Министерства обороны - замглавы ведомства Дмитрий Булгаков.
- Региональное управление МЧС в связи с произошедшим организовало горячую линию.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием. На место пожара выехала следственная группа. В Рязанской области ввели режим ЧС. Эвакуация жителей проводится в радиусе 25 км от эпицентра пожара. Губернатор Николай Любимов сообщил, что из-за пожара сгорели более жилых 10 домов.
- В Рязанской области ввели режим ЧС. Эвакуация жителей проводится в радиусе 25 км от эпицентра пожара. Губернатор Николай Любимов сообщил, что из-за пожара сгорели более 10 жилых домов.
"Режим ЧС уже введен, областной режим ЧС. Поэтому силы и средства, которые необходимы, сюда мы подключаем", - сказал он.
Губернатор также добавил, что проводится эвакуация в радиусе 25 км.
"Для того, чтобы избежать малейших бед, мы эвакуируем еще несколько населенных пунктов здесь в большем радиусе. Военные говорят, что надо соблюдать по эвакуации радиус 5 км, мы все-таки подстрахуемся и эвакуируем в радиусе 25 км", - сказал он.
По словам Любимова, из-за пожара сгорели более 10 домов, пишет ТАСС.
"Шелемишевские Хутора - там девять домов уже можно точно сказать, сгорели. Туда не могут зайти сейчас. Это самый ближайший населенный пункт к складу, где-то полтора примерно километра. На другой стороне дороги тоже два дома тушат, сейчас заканчивается тушение. То есть в плане домов пострадали дома в военном городке очень серьезно - стекла выбиты, и как раз двое пострадавших именно оттуда, из военного городка", - сказал глава региона. tass.ru