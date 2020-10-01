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Правительство завершает работу над проектом республиканского бюджета-2021

Правительство завершает работу над проектом республиканского бюджета-2021

На протяжении этого года Правительство, помимо решения текущих и срочных вопросов, занималось формированием будущих планов. Они находят отражение и в проекте республиканского бюджета-2021. Его окончательный вариант вскоре представят в Верховный Совет. Пока же Александр Мартынов обсудил с руководителями финансово-экономического и социального блоков исполнительной власти некоторые детали главного финансового документа.

В следующем году государство планирует повысить заработные платы бюджетникам и пенсии (ориентировочная дата – 1 апреля). До конца 2020-го эффективную модель для реализации этого шага определит созданная рабочая группа при минсоцзащиты. В эту же канву ложится и продление инициативы по росту доходов сотрудников Тираспольского и Бендерского троллейбусных управлений, так как ситуация с кадровой обеспеченностью (особенно водителями и слесарями) по-прежнему непростая, сообщает пресс-служба Правительства.

Предусмотрено продолжить хорошо зарекомендовавшие себя в течение нескольких лет программы развития. В Фонде капвложений акцент сделан на строительство, реконструкцию, ремонт медобъектов, школ, детсадов, парков и скверов.

Структура Фонда развития предпринимательства может измениться. В нем хотят оставить действующие направления – функционирование бизнес-школы для получения делового образования, поддержка туризма – и добавить к ним еще некоторые статьи. Одна из них касается выдачи грантов начинающим предпринимателям на запуск стартапов (1,1 млн руб. примерно на 30 бизнес-идей).

Что касается аграрных мер стимулирования, то Правительство считает правильным перебросить их в новый целевой Фонд сельского хозяйства. Речь идет о практиках дотирования из госказны каждого литра молока, сданного на промышленную переработку, и покрытия части затрат на покупку зарубежных пород коров. Планируемое нововведение – финансирование ремонтных работ мелиоративных насосных станций.

Также предлагается закончить стартовавшее в этом году восстановление дамбы «Тирасполь – Суклея». Это важный антипаводковый барьер, который способен защитить от подтопления около 1200 домов.

Еще одно бюджетное предложение – приступить к погашению долгов перед компаниями, управляющими многоквартирными жилыми домами. Под эту позицию резервируют в районе 13 млн руб.

Обсудили собеседники объем и суммы госзаказа в различных сферах. В частности, по медицинской отрасли Правительство поддерживает сохранение льготного зубопротезирования для уязвимых категорий населения, проектов по покупке услуги «магнитно-резонансная томография» для тех граждан, кому она положена по назначению врача, и лечению острого коронарного синдрома в клиниках сопредельного государства.

Участники совещания отметили, что проект республиканского бюджета-2021 будет еще корректироваться, потому что свое мнение предстоит сказать Главе государства, парламентариям и другим участникам бюджетной беседы. К тому же на планирование государственных финансов оказывает ощутимое влияние пандемия – ее последствия растягиваются во времени и заставляют оперативно реагировать на возникающие вызовы.
gov-pmr.org
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  • Сегодня, 20:23
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