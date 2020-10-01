20 станций для электромобилей были установлены на территории Республики Молдова при участии Агентства по энергоэффективности (АЕЕ) на основании соглашения с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
Сумма финансирования составляет 2 000 000 леев, передает point.md, ссылаясь на radiochisinau.md
«Зарядные станции переменного тока уже установлены, планируется установка зарядных станций постоянного тока. Для установки подстанций постоянного тока будут определены наиболее удобные места как для автовладельцев, так и для транспортной инфраструктуры», - уточняют в AEE.
Зарядные станции расположены в Кишиневе, а также в других населенных пунктах:
- Михай Садовяну, 1А, Кишинев;
- Каля Ешилор, 83, Кишинев;
- Михай Витязул, 18/1, Кишинев;
- Хынчешть, 146/3, Кишинев;
- Виеру, 61, Кишинев;
- Гренобле, 134/3, Кишинев;
- Скулень;
- Леушень;
- Ниморень;
- Оргеев;
- Сынжерей;
- Корлатень;
- Единцы;
- Бричаны;
- Чимишлия;
- Штефан-Водэ;
- Леово;
- Кагул;
- Тараклия;
- Чадыр-Лунга.
По официальным данным, в Республике Молдова около 1500 электромобилей, и их количество постоянно растет. point.md