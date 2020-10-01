На совещании в Правительстве обсудили исполнение данных ранее поручений в рамках работы Координационного совета по образованию. На повестке дня оснащение школ рециркуляторами, определение потребности в средствах индивидуальной защиты для педагогов и сотрудников, организация работы групп продленного дня, а также питания в школах, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Правительства.
Рециркуляторы
По рекомендации санитарно-эпидемиологической службы рециркуляторы будут размещены не только в классах, но и в местах скопления людей. К таким относят школьные медпункты и учительские. По поручению премьер-министра Александра Мартынова в течение недели ответственные ведомства составят таблицу потребности в обеззараживающих приборах в разрезе районов и городов. В каждой школе определят точное место установки каждого прибора. После этого будет сформирован заказ для предприятия, которое обязуется изготовить первую партию бактерицидных рециркуляторов в течении 2-3 недель.
Средства индивидуальной защиты
Завершена работа по определению потребности в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), а также сформирован план-график их приобретения. Общая потребность рассчитана до 1 марта 2021 года. На обеспечение СИЗ педагогов потребуется порядка 5,9 млн рублей. В течение недели глава Правительства поручил подготовить проект распоряжения, которым будет утвержден представленный план-график.
Питание в школах
Детально обсуждался вопрос организации питания в школах. На текущий момент не сформулированы правила размещения учеников в столовой. По поручению премьер-министра главный санитарный врач Наталья Берил к пятнице подготовит соответствующие рекомендации. На их основании и будет приниматься взвешенное решение.
Работа групп продленного дня
Начальник столичного УНО Стелла Бай подняла вопрос работы групп продленного дня. Прекращение их деятельности вызвало резонанс. Комментируя ситуацию, Александр Мартынов подчеркнул ее неоднозначность.
«Здесь страдают все: и дети, и родители, и педагоги. Это очевидно. Но с другой стороны на то это и карантин, потому и вводятся определенные ограничения. Риск от распространения коронавирусной инфекции видится выше, чем те преимущества, которые дают группы продлённого дня. Если СЭС будет выработан такой рецепт, при котором выгода от функционирования этих групп будет выше, чем риски, то другой разговор», - выразил мнение председатель Правительства.
В ближайшее время данную ситуацию изучит санитарно-эпидемиологическая служба и представит свое заключение. novostipmr.com