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Молдавская модель Александрина Цуркан снялась в сериале от Netflix «Эмили в Париже»

Молдавская модель Александрина Цуркан снялась в сериале от Netflix «Эмили в Париже»

Молдавская модель Александрина Цуркан снялась в новом американском сериале «Эмили в Париже» от Netflix.

В сериале она прошлась обнаженной по мосту Александра III в столице Франции. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram сегодня, 7 октября, передает diez.md

«‎Моя короткая роль в «Эмили в Париже» была потрясающим опытом. Было много смеха.

P.S. Пожалуйста, не показывайте моей маме снимок, иначе у нее случится сердечный приступ (к счастью, у нее нет Netflix), и да, гуляла обнаженной по мосту Александра III в августе, это значит, что там было много туристов. Но чего не сделаешь ради искусства.

Урок! Девочки, идите в школу, получите диплом и настоящую работу, иначе вы закончите, как я: будете ходить голой для картин производства Netflix, чтобы заработать себе на жизнь», – написала Александрина Цуркан.

Молдавская модель Александрина Цуркан снялась в сериале от Netflix «Эмили в Париже»

Александрина Цуркан родилась 15 июня 1993 года в Молдове. Она появлялась в таких журналах, как Elle, L’Officiel, Harper’s Bazaar и Vogue.

«Эмили в Париже» – американский комедийно-драматический телесериал, повествующий о переезде Эмили, молодой американки, в Париж. Первый сезон сериала, состоящий из 10 серий, был представлен компанией Netflix 2 октября 2020 года.



Молдавская модель Александрина Цуркан снялась в сериале от Netflix «Эмили в Париже»

Молдавская модель Александрина Цуркан снялась в сериале от Netflix «Эмили в Париже»

Молдавская модель Александрина Цуркан снялась в сериале от Netflix «Эмили в Париже»

Молдавская модель Александрина Цуркан снялась в сериале от Netflix «Эмили в Париже»

diez.md
  • Сегодня, 08:02
  • DTV
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