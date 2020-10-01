В ходе совещания в рабочем кабинете Президента глава бендерской администрации Роман Иванченко сообщил, что программа инфраструктурного обновления города на средства Фонда капитальных вложений проработана не только на будущий год, но и на пятилетнюю перспективу. Если удастся ее в полной мере реализовать, то к 2026 году на всех объектах сферы образования и культуры будут отремонтированы кровли и фасады, заменены окна и отопительные системы. В 2021-м деньги планируется выделить на ремонт школ №13 и №17. Кроме того, предстоит завершить начатые в нынешнем году работы в детском саду №26 (микрорайон «Северный»). Кровля и оконные блоки в этом дошкольном учреждении уже заменены, приводятся в порядок откосы, реконструирована система отопления во всем здании, а также кухонная вентиляция. Уже на будущей неделе четыре группы примут юных воспитанников. Но работы продолжатся, в том числе и в следующем году. Предстоит полностью отремонтировать и переоборудовать пищеблок, санузлы, трубопровод, теневые навесы на детских площадках. На окончание работ необходимо 2,1 миллиона рублей, проинформировал Роман Иванченко.
В планах будущего года – ремонт подпорной стены путепровода в районе фабрики «Флоаре». Сейчас документально оформляется передача объекта ПЖД. На выполнение необходимых работ (замена 15 плит) потребуется больше миллиона рублей, сообщается на сайте Президента.
Что касается благоустройства городских улиц и площадей: по словам Романа Иванченко, в 2020 году повышенное внимание было уделено спальным районам, в 2021-м администрация считает целесообразным взяться за центр города. Планируется, что от ДК им. Ткаченко до станции «Бендеры-1» будет благоустроена пешеходная зона. Качественно изменится и сквер перед Домом культуры. Фонтан планирует реконструировать, отделав гранитом. Рядом построят «сухой» фонтан с подсветкой и расположат игровую площадку. Сквер будет музыкальным: на опорах осветительных приборов разместят звукоусилительную аппаратуру. Стилистика малых архитектурных форм еще обсуждается. Отдельные проекты, представленные сегодня вниманию Главы государства, посвящены озеленению, в том числе площади Освобождения. Поставщики необходимого материала уже определены. Всю улицу Ленина бендерчане планируют замостить тротуарной плиткой. При ее производстве будут использовать гранит – для долговечности. Кроме того, предстоит заменить опоры линии электропередач. Важный аспект: воздушные провода исчезнут, кабель опустят под землю.
Президент, выслушав доклад, дал ряд практических рекомендаций и текущих поручений, напомнив, что глава администрации должен держать на личном контроле реализацию проектов в рамках программы капитальных вложений. president.gospmr.org