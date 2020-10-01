Рак вызывает наибольшее количество смертей среди молдаван после проблем с сердцем. В прошлом году в Республике Молдова было зарегистрировано более 50 000 случаев злокачественных новообразований.
Наиболее распространенными типами были рак груди и колоректальный рак. При этом зарегистрировано 18 тысяч смертей от данного заболевания. Цифры представлены на V Национальном онкологическом конгрессе, - передает point.md ссылаясь на ipn.md
Директор Международного агентства по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения, базирующегося в Лионе (Франция), Элизабет Вейдерпасс (Elisabete Weiderpass) подчеркнула, что профилактика и раннее выявление являются наиболее эффективными методами борьбы со злокачественными новообразованиями и что исследования в этой области в Республике Молдова должны быть усилены. „Цели, которые необходимо достичь к 2025 году: во-первых, снизить заболеваемость раком различных типов. Рак вызван образом жизни: потребление алкоголя, неоптимальное питание и отсутствие физической активности. Вторая цель - повысить уровень раннего выявления рака”, - отметила Элизабет Вейдерпасс.
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну уточнила, что с точки зрения контроля онкологических заболеваний необходимо активизировать усилия по снижению заболеваемости и предотвращению возникновения злокачественных новообразований. „Давайте объединимся, чтобы повысить уровень удовлетворенности пациентов в контексте медицинских услуг, предоставляемых специалистами, развить аспекты реабилитации и компонент паллиативной помощи”, - добавила министр.
Ректор Государственного университета медицины и фармации им. Николае Тестемицану Эмиль Чебан выступил с поздравительным посланием Онкологическому институту Республики Молдова, который отмечает 60-летие своего основания. „Если мысленно охватить эти шесть десятилетий и сделать ретроспективу развития Онкологического института, то констатируем, что здесь, в этом коллективе с самопожертвованием, профессионализмом, высокой духовностью работают выдающиеся люди, преданные системе здравоохранения, пациентам, Университету медицины, принявшие с 1960 года эстафету от Республиканского онкологического диспансера. Этот Диспансер был преобразован, обогащён, развит, перестроен в Онкологический институт”, - сказал ректор.
Статистика показывает, что ежегодно во всем мире более 18 миллионов человек заболевают раком, причем большинство случаев приводит к смерти.
V Национальный конгресс онкологов Республики Молдова продолжится и завтра.