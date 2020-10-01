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Число преступлений снизилось. Итоги за 9 месяцев текущего года

Число преступлений снизилось. Итоги за 9 месяцев текущего года

Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 3,5%, в этом году их 2628, в прошлом – 2722.

Значительно сократилось число тяжких (-13%) и особо тяжких преступлений (-40%).

На 20% снизилось количество грабежей, на 9% – тяжких телесных повреждений, на 11% – краж.

Положительную динамику отмечают в сфере незаконного оборота наркотиков. Число подобных противоправных деяний в сравнении с соответствующим периодом времени 2019 года уменьшилось в три раза (-35%), передает пресс-центр МВД ПМР.

Спокойнее стало на улицах городов и районов Приднестровья. Число преступлений, совершаемых в общественных местах, снизилось на 11%; на улицах городов – 12%.

Общая раскрываемость преступлений за 9 месяцев 2020-го достигла 94% (в 2019-м – 91%), что на 3% больше, чем за аналогичный период времени в истекшем году.
mvdpmr.org
  • Вчера, 19:10
  • DTV
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