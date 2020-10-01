Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 3,5%, в этом году их 2628, в прошлом – 2722.
Значительно сократилось число тяжких (-13%) и особо тяжких преступлений (-40%).
На 20% снизилось количество грабежей, на 9% – тяжких телесных повреждений, на 11% – краж.
Положительную динамику отмечают в сфере незаконного оборота наркотиков. Число подобных противоправных деяний в сравнении с соответствующим периодом времени 2019 года уменьшилось в три раза (-35%), передает пресс-центр МВД ПМР.
Спокойнее стало на улицах городов и районов Приднестровья. Число преступлений, совершаемых в общественных местах, снизилось на 11%; на улицах городов – 12%.
Общая раскрываемость преступлений за 9 месяцев 2020-го достигла 94% (в 2019-м – 91%), что на 3% больше, чем за аналогичный период времени в истекшем году. mvdpmr.org