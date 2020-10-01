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Пенсионеры могут получить дополнительную господдержку

Пенсионеры могут получить дополнительную господдержку

На онлайн-заседании Комитета Верховного Совета по социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, направленный на поддержку пенсионеров.

Днём обращения для получения пенсии предложено считать день возникновения права на неё, а не день, когда пенсионер реально обратился в соответствующие органы. Депутат Верховного Совета Олег Петрик предложил внести поправки в Закон «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения».

По его словам, для оформления пенсии в течение 3 месяцев после отмены чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции должно быть оформлено заявление со всеми необходимыми документами и отправлено по почте, пишет парламентская пресс-служба.

Как отметил Олег Петрик, не все люди, достигшие пенсионного возраста, смогли разобраться с той ситуацией, в которой оказались в связи с карантинными мерами. Некоторые, к примеру, были за пределами Приднестровья и не смогли вернуться домой, пишет novostipmr.com.

«Обратился избиратель. В то время, когда был объявлен режим ЧП, он находился на лечении в России. Он достиг пенсионного возраста, хотел оформить пенсию. Но не смог ни вернуться домой, ни дозвониться. Только в середине июля, приехав домой, обратился в социальную службу. Пенсионное обеспечение ему было оформлено с момента обращения. На три месяца позже, чем могло быть. Все было сделано в рамках закона. Я узнал, что в подобной ситуации оказались 149 человек. Значит, что это уже не частная, а системная проблема», - подчеркнул Олег Петрик.

Предложено, чтобы поправки для будущих пенсионеров распространяли своё действие на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.

Депутаты комитета поддержали законодательную инициативу и будут рекомендовать Верховному Совету принять проект закона в первом чтении.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:44
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