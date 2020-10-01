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Обзор денежного рынка Приднестровья за сентябрь 2020 года

Обзор денежного рынка Приднестровья за сентябрь 2020 года

Приднестровский республиканский банк представил обзор денежного рынка страны за сентябрь 2020 года. Согласно отчетности, национальная денежная масса за предыдущий месяц возросла на один процент, составив на 1 октября 2020 года 3 622,7 млн рублей.

По мнению регулятора, данная динамика была обусловлена увеличением объёма безналичной составляющей на 3% – до 2 430,6 млн рублей, что вызвано ростом остатков средств на счетах до востребования 3% – до 2 151,0 млн рублей и на срочных депозитах на 2,7% – до 278,2 млн рублей. Сумма денежных средств, задействованных в операциях с ценными бумагами, осталась неизменной – 1,4 млн рублей, пишет newspmr.com.

За отчетный период объём наличных денег в обращении сократился на 2,8%, до 1 192,1 млн рублей, в результате чего коэффициент наличности составил 32,9% – минус 1,3 процентных пункта к предыдущему месяцу.

«Денежное предложение с учётом средств, номинированных в иностранной валюте, на 1 октября 2020 года составило 10 142,4 млн рублей. Степень валютизации полной денежной массы сложилась на уровне 64,3% – минус 0,6 процентных пункта к предыдущему месяцу», - отмечает ПРБ.

За сентябрь текущего года размер денежной базы сократился на 0,6%, сложившись на 1 октября 2020 года на уровне 3 036,5 млн рублей, что обусловлено снижением остатков средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в Приднестровском республиканском банке на 0,6% – до 1 484,7 млн рублей.

Величина обязательств Центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам уменьшилась на 0,7% – до 1 539,3 млн рублей, из которых в кассах банков находилось 347,2 млн рублей, что на 7,3% выше уровня начала отчётного месяца.

Денежный мультипликатор (отношение национальной денежной массы к денежной базе) на 1 октября 2020 года составил 1,193 против 1,174 на 1 сентября 2020 года.

Денежный мультипликатор – коэффициент, равный отношению денежной массы к денежной базе и характеризующий рост денег в обороте за счёт кредитных операций.

Обзор денежного рынка Приднестровья за сентябрь 2020 года
Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 11:08
  • DTV
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