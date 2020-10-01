Приднестровский республиканский банк представил обзор денежного рынка страны за сентябрь 2020 года. Согласно отчетности, национальная денежная масса за предыдущий месяц возросла на один процент, составив на 1 октября 2020 года 3 622,7 млн рублей.
По мнению регулятора, данная динамика была обусловлена увеличением объёма безналичной составляющей на 3% – до 2 430,6 млн рублей, что вызвано ростом остатков средств на счетах до востребования 3% – до 2 151,0 млн рублей и на срочных депозитах на 2,7% – до 278,2 млн рублей. Сумма денежных средств, задействованных в операциях с ценными бумагами, осталась неизменной – 1,4 млн рублей, пишет newspmr.com.
За отчетный период объём наличных денег в обращении сократился на 2,8%, до 1 192,1 млн рублей, в результате чего коэффициент наличности составил 32,9% – минус 1,3 процентных пункта к предыдущему месяцу.
«Денежное предложение с учётом средств, номинированных в иностранной валюте, на 1 октября 2020 года составило 10 142,4 млн рублей. Степень валютизации полной денежной массы сложилась на уровне 64,3% – минус 0,6 процентных пункта к предыдущему месяцу», - отмечает ПРБ.
За сентябрь текущего года размер денежной базы сократился на 0,6%, сложившись на 1 октября 2020 года на уровне 3 036,5 млн рублей, что обусловлено снижением остатков средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в Приднестровском республиканском банке на 0,6% – до 1 484,7 млн рублей.
Величина обязательств Центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам уменьшилась на 0,7% – до 1 539,3 млн рублей, из которых в кассах банков находилось 347,2 млн рублей, что на 7,3% выше уровня начала отчётного месяца.
Денежный мультипликатор (отношение национальной денежной массы к денежной базе) на 1 октября 2020 года составил 1,193 против 1,174 на 1 сентября 2020 года.
Денежный мультипликатор – коэффициент, равный отношению денежной массы к денежной базе и характеризующий рост денег в обороте за счёт кредитных операций.