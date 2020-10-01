Затраты на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей будут финансироваться из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов. Соответствующий закон подписал глава государства.
Ежегодно дети в возрасте до 18 лет из многодетных семей получают учебные принадлежности на сумму 24 РУ МЗП или 233 руб (1 РУ МЗП равен 9,7 руб). Речь идет о семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.