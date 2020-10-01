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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

Со 2 по 8 октября на территории республики зарегистрировано 175 заявлений и сообщений о преступлениях. По 141 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период времени было зарегистрировано два убийства (раскрыты), одно причинение тяжкого вреда здоровью (лицо установлено), 24 кражи (десять из них раскрыты по горячим следам), одно покушение на угон транспортного средства (лицо установлено). Выявлено и задокументировано 12 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1369 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 16 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено шесть таких водителей, г. Тирасполь – пять, г. Бендеры и Григориопольского района – по два, Слободзейского района – один.

Со 2 по 8 октября на территории республики зарегистрировано два пожара: на территориях обслуживания городов Тирасполь и Бендеры (с. Кицканы). Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 16 административных протоколов.
mvdpmr.org
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