Масштабная реконструкция одного из старейших и больших парков Бендер, - парка Горького продолжается. Здесь уже функционирует детский городок и футбольное поле. Сегодня была открыта игровая часть парка Горького - качели, лабиринт и две волейбольные площадки, установлены новые скамейки и освещение.
Открытие приурочили ко Дню города, но из-за карантинных мер оно состоялось без большого скопления народа. Старый парк, так называют его горожане, один из самых популярных и любимых, тут ежедневно отдыхают сотни взрослых и детей. Поэтому новые аттракционы малыши уже оценили по достоинству, сообщается на сайте бендерского городского Совета народных депутатов.
На торжественное открытие парка прибыли Глава государственной администрации г. Бендеры Роман Иванченко, заместитель главы госадминистрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев, Председатель городского совета народных депутатов Юрий Кара, депутат Верховного Совета ПМР Сергей Писаренко, депутат городского Совета Денис Федоренко.
Глава госадминистрации Роман Иванченко поздравил с Днём города и поблагодарил за работу – «Было проделано много кропотливой работы, многое мы делали впервые, но конечным результатом довольны все. Парк Горького является одной из лучших парковых зон города. Пусть здесь всегда звучит детский смех и спортивные крики».
Председатель городского Совета Юрий Кара отметил, что, несмотря на трудности нынешнего года, плановая работа, которая была начата 4 года назад, над тем, чтобы вернуть городу имя самого зеленого, чистого, города в республике, продолжается. «Эти работы ведутся не только в центральной части города, мы сделали реконструкцию древшейшего и самого большого парка, мы работаем во всех микрорайонах, возраждаем и создаем. И эта работа будет продолжаться во имя нашего любимого города, с помощью наших горожан».
На этом преобразование парка не заканчивается. В планах дальнейшее благоустройство – посадить деревья, проложить новые дорожки, и заасфальтировать старые, установить новые лавочки, восстановить наружное освещение.
Посещение игровой зоны парка будет бесплатным и неограниченным по времени. bendery.org