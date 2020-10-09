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В Бендерах произошла авария со смертельным исходом
На площади Героев в Бендерах случилось дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобили Audi и Volkswagen Passat, передаёт novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР.
В результате аварии погибли 45-летний водитель и 46-летняя женщина-пассажир, которые находились в автомобиле Volkswagen. Водитель Audi доставлен в больницу.
«Удар был такой силы, что из искорёженного Passat тела извлекли с помощью спецтехники аварийно-спасательного отряда. Автомобили ремонту не подлежат», - отмечают в МВД.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета, устанавливаются обстоятельства происшествия.
novostipmr.com
- Сегодня, 18:48
- DTV
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