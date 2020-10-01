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Баку и Ереван договорились по Нагорному Карабаху

Баку и Ереван договорились по Нагорному Карабаху

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября, пишет «Интерфакс».

Стороны договорились по четырем пунктам:

1. Прекращение огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Красного креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Пункты договоренности зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров после трехсторонних консультаций.

Переговоры главы МИД Армении, Азербайджана и РФ начались в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу. Они продлились более 10 часов.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента России Владимира Путина.

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область, населенная армянами, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

Утром 27 сентября 2020 года обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

На прошлой неделе президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
interfax.ru
  • Сегодня, 12:21
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