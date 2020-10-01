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Додон: Молдова должна стать президентской республикой

Додон: Молдова должна стать президентской республикой

Игорь Додон не исключает, что предложит организовать национальный референдум с тем, чтобы Молдова стала президентской республикой. Об этом глава государства заявил в ходе передачи «Игорь Додон отвечает».

- Я думаю, что мы должны это сделать. Идеальный момент был в 2001-2004 годах, когда у Воронина было конституционное большинство в парламенте. Сейчас будет сложнее, не думаю, что в ближайшее время в парламенте будет конституционное большинство, которое поддержало бы эту инициативу. Но я инициировал работу конституционной комиссии, мы готовим поправки в Высший закон и предложим их на референдуме, - объяснил Додон, передает noi.md

Президент также сообщил, что этими поправками он не сможет воспользоваться, даже если будет избран во второй и последний раз главой государства.

- Я не хочу для себя больше полномочий, это полномочия для будущего президента. Сейчас наблюдается бардак. Президент избирается народом, но действовать он не может. Хорошо, что сейчас глава государства поддержан парламентским большинством. Но вспомним, что было во время олигархического режима,- заявил Додон.

noi.md
  • Сегодня, 12:30
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