Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
МВД разыскивает участника ночного ДТП в столице
В Тирасполе этой ночью произошло ДТП. Автомобиль марки Renault выехал за пределы проезжей части и столкнулся с забором в районе автомойки самообслуживания по улице Бендерской.
В результате аварии транспортное средство получило механические повреждения. Поломан и забор, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД.
Водитель Renault в нарушение установленных правил дорожного движения оставил место происшествия. Сейчас его разыскивает милиция.
Инспекторы ГАИ напоминают: за оставление места ДТП грозит штраф около 1 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет, или арест до 15 суток.
novostipmr.com
- Сегодня, 09:50
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.