Правительство Италии полностью закрыло въезд для граждан Молдовы.
Причина очевидна – коронавирус, и данные по этому вопросу уже официально опубликованы.
Однако, как сообщает источник «Блокнот Молдова» в Кишиневском аэропорту, граждане РМ, как всегда, понимают информацию исключительно так, как выгодно им, а потом все остальные остаются виноватыми. Дело в том, что многие готовые улететь из РМ в Италию считают, что их обязаны пустить на борт самолета при наличии вида на жительство в этой стране. Поэтому с каждого итальянского рейса снимают до 40 человек.