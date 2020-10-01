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Граждане Молдовы не смогут вылететь в Италию даже с видом на жительство в этой стране

Граждане Молдовы не смогут вылететь в Италию даже с видом на жительство в этой стране

Правительство Италии полностью закрыло въезд для граждан Молдовы.

Причина очевидна – коронавирус, и данные по этому вопросу уже официально опубликованы.

Однако, как сообщает источник «Блокнот Молдова» в Кишиневском аэропорту, граждане РМ, как всегда, понимают информацию исключительно так, как выгодно им, а потом все остальные остаются виноватыми. Дело в том, что многие готовые улететь из РМ в Италию считают, что их обязаны пустить на борт самолета при наличии вида на жительство в этой стране. Поэтому с каждого итальянского рейса снимают до 40 человек.

Вид на жительство спасает лишь при наличии паспорта страны Евросоюза.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 10:02
  • DTV
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