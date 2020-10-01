Основной государственный экзамен (ОГЭ) для школьников в 2021 году планируется провести с 20 апреля по 1 июля, следует из проекта расписания, опубликованного в субботу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Соответствующий документ подготовили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.
Ожидается, что ОГЭ в 2021 году пройдет в три этапа: с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период, с 21 мая по 1 июля - основной, с 3 по 22 сентября - дополнительный, пишет ТАСС.
Досрочный период планируется начать с экзамена по математике, основной - с экзамена по иностранным языкам.
Экзамены у выпускников девятых классов в 2020 году из-за пандемии коронавируса были отменены, итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.
Ранее также был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год, экзамены у одиннадцатиклассников планируется провести с 22 марта по 1 июля.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, следует из проекта расписания, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен Минпросвещения РФ и Рособрнадзором.
"Приказом утверждаются расписание проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2021 году, время начала и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету в 2021 году; требования к использованию средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ в 2021 году", - говорится в пояснительной записке к документу.
ЕГЭ в 2021 году пройдет в три этапа: досрочный период - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля, дополнительный - с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии.
В документе также уточняется, что ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса экзамены для выпускников школ были перенесены на более позднее время, ЕГЭ проходил с 3 июля по 8 августа. tass.ru