Новые противовирусные меры в Кишиневе. Защитные маски станут обязательными с 10-летнего возраста. Таким образом, школьники, начиная с пятого класса, должны носить маски постоянно, в том числе на уроках.
Такое решение приняла Комиссия по общественному здоровью Кишинева, проанализировав эпидемиологическую обстановку в городе, передает publika.md
Отмечается, что ситуация в учебных заведениях стабильная. Значительного роста числа заболевших COVID-19 среди учеников и учителей не наблюдается. Есть частные случаи заражения коронавирусом внутри семей, они были изолированы. Специалисты говорят, что пока учебный процесс может быть продолжен в том же виде.
В детсадах будут открыты группы для малышей в возрасте 2-4 лет, которые посещали дошкольные учреждения ранее. Члены комиссии также решили, что не будут ограничивать движение общественного транспорта, так как это приведет к увеличению потока пассажиров в определенные часы. Вместо этого власти рассчитывают в этом месяце увеличить количество единиц общественного транспорта.
Масочный режим в общественных местах, требование соблюдать социальную дистанцию и регулярная дезинфекция рук остаются в силе. Число людей в закрытых помещениях во время мероприятий не должно превышать 50.