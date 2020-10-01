Надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области, движение перекрыто, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Поступило сообщение об обрушении перехода на трассу в Тосненском районе Ленинградской области", - сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС подтвердили данную информацию, отметив, что на место выехали пожарно-спасательные подразделения.
Как сообщили ТАСС в Росавтодоре, переход обрушился после того, как его задел грузовик с поднятым кузовом. Как уточнил источник в экстренных службах, водитель грузовика забыл опустить кузов.
В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что в результате происшествия пострадал один человек. "По предварительным данным, один пострадавший - водитель грузового автомобиля", - сказали в пресс-службе. Жертв в результате ЧП нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
В МЧС добавили, что сообщение об обрушении поступило в 17:50 мск. К месту ЧП были направлены четыре единицы техники и 16 человек. Движение перекрыто в оба направления, организованы объезды. "Объезд Зуево - Кириши - Волхов - выход на "Колу", объезд Трубников Бор - трасса 41А-004 - выход на М-10, а также объезд участка через город Любань", - добавили в ведомстве.
В дорожном комитете Ленинградской области сообщили, что объезд участка будет организован за полтора часа, он позволит выехать на платную скоростную трассу М-11. "По данным дорожного комитета Ленобласти, объезд проблемного участка около Любани будет организован в течение полутора часов. Предполагаемый маршрут: поворот на региональную дорогу Апраксин Бор - Трубников Бор с дальнейшим выездом на трассу М-11 "Нева", - говорится в сообщении.
Федеральная трасса М-10 "Россия" связывает Москву и Санкт-Петербург. Трасса М-11 "Нева" также соединяет два города, однако она является платной и скоростной. tass.ru