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Каждый седьмой молдавский школьник переезжает учиться за рубеж

Каждый седьмой молдавский школьник переезжает учиться за рубеж

Дети — будущее страны, и Молдова может без него остаться. По статистике, каждый седьмой ребёнок школьного возраста не поступит в лицей, потому что родители заберут его учиться за границу.

"Моя внучка в Америке, изучает медицину. Внук в Германии, он там выучился на конструктора протезов", - говорит женщина, сообщает publika.md

70-летняя бабушка Мария из пригорода Будешты совсем одна. Сначала за границу уехали её дети, а потом и внуки: "Конечно, скучаю. Вижу их иногда в интернете, я очень скучаю".

Каждый год лицей Будешт лишается дюжины учеников. Пять лет назад там было 550 учеников, а сейчас меньше 480.

"Даже в этом году, несмотря на пандемию, 10 семей забрали детей из школы. Увезли их туда, куда сами отправились раньше на заработки", - говорит директор Сергей Брынза.

Всего же по стране за пять лет из школьных журналов вычеркнули имена почти 23,5 тысяч детей, которых родители увезли из страны в поисках лучшей жизни: "Будущее Молдовы уезжает в другие страны. Там эти дети формируются, как личности, и я думаю, что они, к сожалению, уже не вернутся домой".

С потерей каждого ребёнка школы недополучают по 13 тысяч леев. Им становится сложнее развиваться, и это тоже ведёт к оттоку детей. Получается замкнутый круг. Демограф Валерий Саинсус дает мрачный прогноз. Тем более, что государство практически ничего не делает, чтобы вернуть молдаван домой: "Поколения, которые придут на рынок труда, окажутся куда малочисленней тех, что его покинут. Мы столкнёмся с кризисом, в котором новые поколения окажутся не в состоянии обеспечить пенсиями пожилых".

Существенный отток учащихся из школ длится уже десятилетие. За это время доучиваться за границей увезли более 32 тысяч детей.

publika.md
  • Сегодня, 21:29
  • DTV
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