Российская кинологическая федерация составила список лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия.
О том, какую породу выбрать и какими характеристиками должна обладать такая собака, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пишет ria.ru
"Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их охранное поведение отчасти обусловлено породными особенностями, но они в обязательном порядке требуют дрессировки, направленной на то, чтобы владелец был способен контролировать их поведение", - рассказал Голубев.
По его словам, охранные собаки должны быть управляемы и хорошо выдрессированы. Для этого их необходимо готовить со щенячьего возраста. Для своих задач они должны быть нейтральны к другим людям и животным вне охраняемой территории, а на своей территории их основная задача - оповестить хозяина о приближении недоброжелателей, отпугнуть их лаем и грозным видом, а в крайнем случае - атаковать
Кавказская овчарка
Первое место, по словам Голубева, занимает многим знакомая кавказская овчарка. "Им характерна недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным. Именно поэтому они являются прекрасными сторожами и охранниками", - рассказал Голубев.
Главное для хозяина, отметил он, помнить, что воспитание животного надо начинать уже с возраста трех-четырех недель. В противном случае, кавказец становится неуправляемым.
Московская сторожевая
"Эта ловкая, быстрая и выносливая собака, которая любит физическую активность. Московская сторожевая прекрасный охранник, который не покидает отведённую территорию и всегда чётко выполняет команды", - рассказал президент РКФ.
Однако и в этом случае необходимо помнить о воспитании пса, напоминает Голубев, постоянно заниматься его дрессировкой и проявлять внимание.
Среднеазиатская овчарка
Тройку лидеров замыкает среднеазиатская овчарка. "Бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, сначала лает и рычит, а действует только при наличии провокации. У представителей этой породы сильный характер, и справится с ним не каждый", - рассказал Голубев
По его словам, собаки этой породы нуждаются в ранней социализации под присмотром профессионального кинолога. Их рекомендуется заводить опытному владельцу, который сможет выделять время на дрессировку и воспитание. "Известны вопиющие случаи, когда из-за халатности владельцев серьезно страдают окружающие. Поэтому следует здраво оценить свои возможности, прежде чем завести себе собаку данной породы", - рекомендует Голубев
Тибетский мастиф
"Тибетский мастиф – прирожденный охранник, способный самостоятельно принимать решения. Он предан хозяину и бдительно охраняет свою территорию. Эти псы способны к самостоятельному анализу ситуации", - сказал Голубев.
Однако, чтобы развить эти качества, воспитание и дрессировку мастифа необходимо начинать с раннего возраста, отметил глава РКФ.
Русский черный терьер
Замыкает пятерку русский черный терьер, который изначально использовался на службе в армии, но постепенно представителей этой породы стали использовать для охраны.
"Характер у них сильный, поэтому только серьезный хозяин станет для такого пса авторитетом. Агрессию проявляют редко. Очень хитры, поэтому даже опытным злоумышленникам будет трудно их обмануть", - рассказал глава РКФ.