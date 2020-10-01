Сегодня в Одесском заливе наблюдается один из самых масштабных за всю историю наблюдений так называемых "красных приливов".
Это процесс бурного развития водорослей - одноклеточной фотосинтезирующей группы динофлагеллят. Они выделяют в окружающую среду целый ряд опасных токсинов, передает unian.net
Об этом сообщил одесский химик-биолог Владислав Балинский на своей странице в Facebook.
Яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных, испаряется в атмосферу. У исследователей "красных приливов" фиксировались поражения органов дыхания летучими токсинами", - пишет он.
Химик отмечает, что эти явления опасны для людей, поэтому во всем мире к ним приковано огромное внимание со стороны государственных и муниципальных органов власти.
Балинский отметил, что в случае отравления "красным приливом" может произойти:
- Ухудшение памяти и обучаемости, амнезия (потеря кратковременной памяти), токсические повреждения головного мозга, неврологические симптомы
- Понос, рвота, боли в животе, диарея.
- Повреждения кожи, респираторные эффекты.
- Паралитическое отравление, смерть через 2-24 ч.
Биолог призывает ни в коем случае не купаться в море и не употреблять морские продукты черноморского происхождения, выловленные в это время.
"Красный прилив": одесское побережье заполонили розовые водоросли Справка УНИАН. Динофлагелляты или динофитовые водоросли - свободноживущие фотосинтезирующие организмы, однако известны и бесцветные, и паразитические формы. Они представлены преимущественно одноклеточными формами, подвижные клетки снабжены двумя неравными жгутиками.
Часто в клетках данных микроорганизмов образуются токсины - например, гониатоксин. Он имеет свойство накапливаться в тканях моллюсков, ракообразных, рыб, что приводит к отравлению животных, питающихся ими, а также человека, если он употребит их в пищу.
Под Одессой высохли лиманы В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) из-за нарушения водообмена высохли пять из 13 лиманов.
«Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли, и там соль слабо сформировалась. Шестой по счету лиман Будуры также находится на грани полного высыхания – он скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море – Тузловские лиманы», - рассказал эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев.
Эколог акцентирует, что именно нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной такого стремительного высыхания.
Как отметил Русев, сейчас лиман Будуры практически без воды. На небольшой его площади идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красно-алый цвет. unian.net