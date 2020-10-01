Dnestr.TV

 
0

Море у Одессы стало багрово-красным: биологи бьют тревогу и предупреждают о токсинах

Море у Одессы стало багрово-красным: биологи бьют тревогу и предупреждают о токсинах

Сегодня в Одесском заливе наблюдается один из самых масштабных за всю историю наблюдений так называемых "красных приливов".

Это процесс бурного развития водорослей - одноклеточной фотосинтезирующей группы динофлагеллят. Они выделяют в окружающую среду целый ряд опасных токсинов, передает unian.net

Об этом сообщил одесский химик-биолог Владислав Балинский на своей странице в Facebook.

Яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных, испаряется в атмосферу. У исследователей "красных приливов" фиксировались поражения органов дыхания летучими токсинами", - пишет он.

Химик отмечает, что эти явления опасны для людей, поэтому во всем мире к ним приковано огромное внимание со стороны государственных и муниципальных органов власти.

Балинский отметил, что в случае отравления "красным приливом" может произойти:

- Ухудшение памяти и обучаемости, амнезия (потеря кратковременной памяти), токсические повреждения головного мозга, неврологические симптомы

- Понос, рвота, боли в животе, диарея.

- Повреждения кожи, респираторные эффекты.

- Паралитическое отравление, смерть через 2-24 ч.

Биолог призывает ни в коем случае не купаться в море и не употреблять морские продукты черноморского происхождения, выловленные в это время.

"Красный прилив": одесское побережье заполонили розовые водоросли
Справка УНИАН. Динофлагелляты или динофитовые водоросли - свободноживущие фотосинтезирующие организмы, однако известны и бесцветные, и паразитические формы. Они представлены преимущественно одноклеточными формами, подвижные клетки снабжены двумя неравными жгутиками.

Часто в клетках данных микроорганизмов образуются токсины - например, гониатоксин. Он имеет свойство накапливаться в тканях моллюсков, ракообразных, рыб, что приводит к отравлению животных, питающихся ими, а также человека, если он употребит их в пищу.

Под Одессой высохли лиманы
В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) из-за нарушения водообмена высохли пять из 13 лиманов.

«Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли, и там соль слабо сформировалась. Шестой по счету лиман Будуры также находится на грани полного высыхания – он скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море – Тузловские лиманы», - рассказал эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Эколог акцентирует, что именно нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной такого стремительного высыхания.

Как отметил Русев, сейчас лиман Будуры практически без воды. На небольшой его площади идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красно-алый цвет.
unian.net
  • Вчера, 21:29
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна