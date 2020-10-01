Среднесуточный уровень заболеваемости коронавирусом на минувшей неделе составил 70 человек. Неделей ранее регистрировали в среднем 80 случаев инфицирования в сутки. В целом динамика устойчивая, что позволяет делать прогнозы и расчеты заполняемости госпиталей. На сегодняшний день занято 76% развернутых коек – 1297 единиц. Тяжелобольных пациентов – 29. К аппаратам ИВЛ подключены двое. Бессимптомные носители инфекции в большинстве своем проходят лечение в стационаре, развернутом на базе оздоровительного лагеря «Спартак». Сейчас там размещено 124 приднестровца. Возможно – 290. В корпусах установлены обогревательные приборы. Теплом обеспечены все инфекционные госпитали, а также учреждения системы здравоохранения стационарного типа, доложили Президенту в ходе заседания Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса, сообщает пресс-служба Президента.
Головной – Слободзейский – госпиталь занят на 95%, но в ближайшее время ожидается массовая выписка успешно прошедших лечение граждан. Тем не менее Вадим Красносельский поручил до конца дня представить предложения относительно места размещения дополнительного COVID-центра для нужд Слободзейского района. Помимо носителей вируса, в условиях контролируемой изоляции находятся 183 пациента, подозреваемых в наличии инфекции. Их пребывание в стационаре, как и лечение больных, оплачивает государство. Такая же ситуация с гражданами, прошедшими полный курс лечения и ожидающими результатов финального исследования проб биоматериала, взятого перед выпиской. Чем дольше ожидание, тем накладнее оно для бюджета страны, напомнил Президент. Он спрашивал о подвижках в приобретении оборудования и расходных материалов для новых эксперсс-лабораторий, высокая эффективность и оперативность проведения анализов которых доказаны на практике. Министр здравоохранения ПМР Кристина Албул сообщила о наличии коммерческого предложения. По ее словам, оснащение медучреждений каждого района и города лабораторией этого типа обойдется республике в целом в 800 тысяч рублей, партия в 10000 тестов стоит 2 миллиона рублей. До следующего заседания Оперштаба это предложение изучат специалисты иных ведомств, и в случае подтверждения его выгодности будет заключен соответствующий договор. На поставку понадобится около месяца.
На совещании отмечен рост количества обращений в службу скорой медицинской помощи. Согласно столичной статистике, за десять октябрьских дней вызовов было на сотню больше, чем за предыдущие. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирован рост в семь раз. Во многом это объясняется и сознательностью граждан, принимающих предупредительные меры при первых же симптомах коронавируса. Такой подход члены Оперштаба считают правильным, так как ранняя выявляемость, оперативная изоляция носителя вируса и оказание ему профессиональной медицинской помощи не допускают массового распространения болезни и способствуют ее быстрому лечению. Президент напомнил, что задача каждого – обезопасить себя и свое окружение, тем самым не допустить непосильной нагрузки на Минздрав. Вадим Красносельский напомнил, что большинство заболевших – занятые в той или иной сфере граждане, то есть члены коллективов. Избежать массового заражения можно лишь строго соблюдая требования карантинной безопасности, подчеркнул Глава государства. Он поддерживает решение штаба о переводе трети персонала на работу в удаленном режиме.При этом Президент подчеркнул, что речь идет именно о работе: администрации учреждений, организаций, предприятий должны организовать рабочий процесс в дистанционном формате таким образом, чтобы сотрудники, находясь дома, исполняли свои обязанности, а не формально числились на службе. При определении круга лиц, переводимых на дистанционную работу, в приоритете сотрудники пенсионного возраста, находящиеся в группе повышенного риска инфицирования.
Эффективно действует механизм контролируемой самоизоляции. На сегодняшний день домашний карантин предписан 1584 гражданам. Их исполнительскую дисциплину проверяют различными способами. 29 нарушений, к примеру, выявлено в течение нескольких дней с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город», сообщил руководитель Оперштаба Руслан Мова. Он озвучил и данные по заболеваемости коронавирусом среди приднестровцев. На данный момент зарегистрировано 4710 случаев инфицирования. За все время наблюдений скончались 113 COVID-положительных граждан (летальность 2,4%). Выздоровели 3176 человек (67% от числа заболевших).
Следующее заседание Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса запланировано на четверг. president.gospmr.org