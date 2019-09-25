Комитет Верховного Совета по государственной региональной политике рассмотрел инициативу парламентариев Антона Онуфриенко и Григория Дьяченко об обслуживании приборов учёта потребления воды, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Верховного Совета.
На прошлой неделе комитет провел расширенное заседание по данному вопросу. Мнения разделились. Правительство настаивало на том, чтобы сохранить норму закона, которая обязывает заключать договор на обслуживание приборов учета. Депутаты комитета придерживались противоположной точки зрения.
«Я надеюсь, что нам удастся принять изменения закона во втором чтении в самое ближайшее время, чтобы снять этот вопрос и абонентско-сервисное обслуживание приборов учета не было обязательным для наших граждан. Те, кто не захочет заключать такой договор, будут давать заявку в водоканал, самостоятельно снимать водомер и относить его на поверку», – пояснил Антон Онуфриенко.
На ближайшем пленарном заседании Верховного Совета комитет будет рекомендовать депутатскому корпусу принять законопроект в первом чтении. novostipmr.com