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В целях популяризации электронных договоров

В целях популяризации электронных договоров

Председатель Правительства Александр Мартынов подписал распоряжение «Об утверждении Концепции первого этапа внедрения договоров, заключенных в электронной форме, в гражданские правоотношения».

Концепция направлена на цифровизацию договоров. В частности, речь идет о механизме государственных закупок. В настоящий момент данный процесс несет дополнительные траты, такие как формирование бумажных документов и обмен ими. Кроме того, действующий ныне порядок госзаказа не предусматривает заключение договоров в электронной форме, формирование всех сопутствующих документов, необходимых для его подписания, согласования и финансирования, пишет пресс-служба Правительства.

По этой причине первым этапом допускается возможность формирования электронных договоров, а также изменения механизма обмена документами между уполномоченными органами.

Предлагается исключить обмен бумажными документами. В случае, если государственный контракт составлен в бумажной форме, его следует направлять на согласование и регистрацию в уполномоченные органы посредством онлайн-технологий. При этом сам документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя ведомства. Она является дополнительным механизмом защиты процедуры государственных закупок. Также в подобных договорах указано время подписания. Для обмена документами предлагается использовать государственную информационную систему «Межведомственный электронный документооборот».

В настоящий момент специалистами готовятся необходимые изменения в нормативную правовую базу.
gov-pmr.org
  • Вчера, 19:11
  • DTV
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