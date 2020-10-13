Dnestr.TV

 
0

В Европе планируют ввести разрешения на поездки

В Европе планируют ввести разрешения на поездки

Уже в ближайшее время будет внедрена новая система, которая обяжет граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону, регистрироваться перед посещением стран ЕС.

По плану, к 2022 году в Европе должна начать функционировать новая система разрешений на поездки, сообщает sputnik.md ссылаясь на Lonely Planet.

Гостям из стран, не являющихся членами ЕС, перед поездкой необходимо будет подать онлайн-заявку через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Планируется, что после этого система в считанные минуты проведет быструю проверку, на основе которой и будет получено разрешение.

Эксперты уверяют, что 95% заявителей получат положительный ответ в течение нескольких минут. Примерно 3% также получат положительный ответ, но немного позже, так как времени на обработку их данных понадобится больше. И только 1-2% заявок будут перенаправлены на более тщательную проверку информации, которую станут проводить вручную, и вот тут уже будет вероятен отказ.
Разрешения предполагается ввести для всех стран, включая такие как США, Канада, Бразилия, Великобритания. Отметку о разрешении должны будут проверять авиакомпании перед посадкой на борт.

sputnik.md

  • Сегодня, 08:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Льготный проезд с перебоями

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Льготный проезд с перебоями
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна