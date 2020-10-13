Уже в ближайшее время будет внедрена новая система, которая обяжет граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону, регистрироваться перед посещением стран ЕС.
По плану, к 2022 году в Европе должна начать функционировать новая система разрешений на поездки, сообщает sputnik.md ссылаясь на Lonely Planet.
Гостям из стран, не являющихся членами ЕС, перед поездкой необходимо будет подать онлайн-заявку через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Планируется, что после этого система в считанные минуты проведет быструю проверку, на основе которой и будет получено разрешение.
Эксперты уверяют, что 95% заявителей получат положительный ответ в течение нескольких минут. Примерно 3% также получат положительный ответ, но немного позже, так как времени на обработку их данных понадобится больше. И только 1-2% заявок будут перенаправлены на более тщательную проверку информации, которую станут проводить вручную, и вот тут уже будет вероятен отказ. Разрешения предполагается ввести для всех стран, включая такие как США, Канада, Бразилия, Великобритания. Отметку о разрешении должны будут проверять авиакомпании перед посадкой на борт.