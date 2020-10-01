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Путин поддержал идею разрешить нескольким предприятиям Украины поставки товаров в Россию

Путин поддержал идею разрешить нескольким предприятиям Украины поставки товаров в Россию

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду согласился с предложением премьер-министра РФ Михаила Мишустина разрешить трем предприятий Украины поставлять свою продукцию в РФ.

"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - сказал Путин в ответ на предложение Мишустина дать разрешение на поставки оборудования и продукции на рынок РФ для компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината, сообщает ТАСС.

"Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились", - сказал президент.

Мишустин отметил, что на прошлой неделе по поручению главы государства он провел встречу с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. "Мы обсуждали ряд тем и в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям из Украины, в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию", - пояснил глава кабмина.

По его словам, в случае одобрения президентом предложения разрешить перечисленным предприятиям поставки товаров в РФ, правительство подготовит необходимые для этого документы. "При этом, конечно, в полной мере будут соблюдены и интересы наших производителей. В этой части Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения, и в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги", - сказал Мишустин. Он подчеркнул также, что Россия будет исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений двух стран.

Полноформатное взаимодействие

Путин в ходе совещания также заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества. "Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной", - сказал Путин.

​​​Российский лидер отметил, что "уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высоким, и это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой".

"Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами", - подчеркнул Путин.

О предприятиях
Барский машиностроительный завод производит котлы центрального отопления, компания "Брацлав" выпускает доильные аппараты, Рубежанский картонно-тарный комбинат - гофрокартон.

Как отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Россия обеспечена собственными мощностями для производства этой продукции и даже экспортирует ее. "Мы готовы пойти навстречу нашим украинским партнерам в этом вопросе и рассчитываем, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений", - отметил Мантуров.

При этом Минпромторг уверен, что интересы российских поставщиков и покупателей будут в полной мере соблюдены.
tass.ru
  • Сегодня, 19:22
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