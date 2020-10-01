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Гражданам, которые не смогли оформить пенсию по возрасту в период ЧП, могут сделать перерасчет

Гражданам, которые не смогли оформить пенсию по возрасту в период ЧП, могут сделать перерасчет

Закон о мерах государственной поддержки в период чрезвычайного положения и карантина пополнится новой нормой. Будет оказана социальная поддержка тем приднестровцам, которые достигли пенсионного возраста в период чрезвычайного положения – с 17 марта по 15 июня. На онлайн-заседании депутаты Верховного Совета приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Внести изменения в антикризисный закон предложил парламентарий Олег Петрик. Инициатива была разработана на основе обращений избирателей. Автор поправок отметил, что в период ЧП практически все органы госвласти и госуправления изменили порядок своей работы. В частности, по вопросам пенсионного обеспечения приднестровцы могли обращаться по телефону или по электронной почте. На практике возникали случаи, когда по различным причинам люди не могли подать заявление для назначения пенсии, пишет пресс-служба ВС ПМР.

«Депутаты ранее приняли различные нормы для поддержки граждан в период действия ЧП. Было предусмотрено, что если человек по телефону подаст заявление или по интернету, то может представить необходимые документы в течение трех месяцев после окончания режима ЧП. В таком случае пенсия ему будет назначена с момента возникновения этого права на пенсию. Однако 149 граждан Приднестровья, у которых право на пенсию возникло в период ЧП, по различным причинам не смогли обратиться в подразделение Минсоцзащиты: одни не дозвонились, другие направили письмо по электронной почте, и говорят, что оно не дошло. Поэтому они обратились в собес после 16 июня, соответственно пенсия по возрасту была назначена в рамках закона – с момента обращения», – пояснил депутат Верховного Совета Олег Петрик.

После корректировки норм антикризисного закона днем обращения за пенсией будет считаться день возникновения права на нее – то есть достижение пенсионного возраста. Главное условие – подать заявление с необходимыми документами или направить их по почте нужно в течение 3 месяцев после отмены чрезвычайного положения.

«Депутаты считают, что этим гражданам необходимо вернуть деньги за те месяцы, когда они имели право на пенсию, но вовремя не подали заявление. Под эту норму подпадут порядка 150 человек. Эти деньги были предусмотрены в бюджете фонда соцстрахования и в пенсионном фонде», – отметил председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.

Сумма перерасчета пенсии данной категории граждан составляет 182 тысячи рублей. Законопроект будет доработан профильным комитетом совместно с министерством по социальной защите и труду для принятия документа во втором окончательном чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 19:31
  • DTV
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