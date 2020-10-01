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В Европе взорвалась самая большая бомба времён Второй мировой

В Европе взорвалась самая большая бомба времён Второй мировой

Самая большая неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны взорвалась во время процесса разминирования.

Снаряд, известный как Tallboy, или "бомба-землетрясение", в длину составлял 6 метров и весил 5,4 тонны. Видео произошедшего опубликовало ВМС Польши, передает life.ru

В бомбе было 2,5 тонны взрывчатки. Её сбросила британская авиация во время налёта в 1945 году. Благодаря корпусу из нержавеющей стали и толстому слою ила на дне реки Свина она хорошо сохранилась. Обезвредить снаряд было решено с помощью дефлаграции — сжигания заряда взрывчатки при температуре ниже порога детонации. Предполагалось, что на это уйдёт порядка пяти дней, но во время нагревания Tallboy взорвался.

Пресс-секретарь 8-й флотилии береговой обороны ВМС Польши Гжегож Левандовски сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал. Все водолазы находились вне зоны взрыва, а перед обезвреживанием в портовом городе Свиноуйсьце было эвакуировано 750 человек.


life.ru
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