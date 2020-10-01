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С 16 октября дня возобновляет работу отделение МРЭО Тирасполя
Принимают документы для постановки или снятия автомобиля с учёта, на выдачу технических паспортов, и на замену водительских удостоверений.
Приём госэкзаменов у будущих водителей пока осуществляться не будет, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
График приёма граждан: вторник-пятница с 8:00 до 17:00. Суббота с 8:00 до 16:00.
Принимают при строгом соблюдении карантинных мер. На входе измеряют температуру дезинфицируют руки. Маски обязательны.
Записаться можно по телефону 123.
mvdpmr.org
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