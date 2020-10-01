По информации, озвученной на заседании Оперштаба, инфекционные госпитали Приднестровья заполнены на 76%. Лечение в коронавирусных стационарах проходят 1302 человека. Заболевание в тяжелой форме у 29 пациентов, двое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 160 приднестровцев ожидают результатов исследования проб биоматериала в связи с подозрением на наличие COVID-19. За три дня, прошедшие с предыдущего заседания штаба, протестировано 2140 человек. У 287 из них подтвердился факт заболевания вирусом нового типа. Почти столько же граждан выписано из госпиталей по завершении лечения. Умерло за отчетный период восемь COVID-положительных граждан. Всего за время пандемии ушел из жизни 121 носитель вируса (летальность 2,4%). Справились с болезнью 3447 человек. За все время наблюдений в Приднестровье зарегистрировано 4997 фактов заболевания коронавирусом, пишет пресс-служба президента.
Участники совещания отмечали тот факт, что практически во всех населенных пунктах есть случаи приостановки деятельности школьных классов и детсадовских групп. В столице на карантине семь классов и четыре группы, в Бендерах восемь классов, в Слободзее – один, в Григориополе – четыре, в Рыбницком районе – пять групп дошкольных образовательных учреждений, в дубоссарском селе Гояны – одна группа. «Городом-героем» с точки зрения устойчивости перед натиском коронавируса члены Оперштаба назвали Каменку: при минимальном числе заболевших жителей в Каменке и Каменском районе не закрыто на карантин ни одно образовательное учреждение.
Упомянули на заседании вопрос функционирования ясельных групп. На данный момент детей младше трех лет принимают во всех районах республики. Открыто 180 таких групп.
Обсуждался вопрос организации в школах горячего питания. От родителей школьников поступают многочисленные обращения на этот счет. Президент отметил, что считает это возможным, но при строжайшем соблюдении мер безопасности. Главе государства будет представлен разработанный санэпидемслужбой регламент. Еще одна актуальная для родителей школьников младшего звена тема – группы продленного дня. На сегодняшний день есть порядка 12 тысяч заявлений на этот счет. Мнения членов Оперативного штаба относительно целесообразности предоставления этого вида услуг в условиях растущего уровня заболеваемости разделились. Обсуждение этого вопроса будет продолжено в рабочем порядке.
Разработан и согласован профильными службами проект рекомендаций, направленных на максимально безопасное проведение выборов. В конце ноября в республике пройдет Единый день голосования. Подготовка к этому мероприятию уже ведется. Основные избирательные участки откроются 29 ноября, но проголосовать досрочно можно будет уже 24-го. Соответствующие условия создадут семь территориальных избирательных комиссий городов и районов республикпи. На этот раз возможность заблаговременно отдать свой голос предоставят и сотрудникам МВД, Минздрава и иных ведомств, задействованных в день выборов в антикоронавирусной деятельности. Чтобы уменьшить одномоментное скопление людей, увеличивается число точек выдачи бюллетеней. Всех участников избирательного процесса – голосующих, членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей СМИ, которые будут освещать процесс проведения голосования, – обеспечат средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками). Главам государственных администраций поручено делегировать своих представителей для выдачи СИЗ на входе в помещения для голосования. Такие меры обеспечения безопасности Председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая назвала беспрецедентными. По ее словам, соответствующие залы будут обеспечены и обеззараживающим оборудованием. Всего для размещения 256 избирательных участков готовят помещения в 132 учреждениях – в основном в корпусах учебных заведений (задействованы 99 школ, университет, техникумы, ДДЮТ). По решению Президента 30 ноября данные объекты будут закрыты на дезинфекцию. Образовательный процесс в этот день в этих образовательных учреждениях организуют исключительно в дистанционном режиме. Вадим Красносельский обратил также внимание на необходимость обеспечить средствами повышенной индивидуальной защиты членов мобильных бригад, которые будут задействованы в выездном голосовании.
Еще одно сегодняшнее президентское решение: объявленная рабочей ближайшая суббота будет сокращенной и продлится до полудня. president.gospmr.org