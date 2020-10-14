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Лавров заявил, что приднестровское урегулирование не работает из-за США

Лавров заявил, что приднестровское урегулирование не работает из-за США

Механизм по приднестровскому урегулированию не работает, так как США хотят создать из Молдавии нарыв на постсоветском пространстве, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik, пишет ria.ru.

"К сожалению, этот механизм по приднестровскому урегулированию не работает, прежде всего потому, о чем мы уже говорили, что здесь американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсоветском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась между госпожой Санду и Додоном и его социалистической партией, чтобы она никогда не состоялась на практике и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу", - сказал он.

Выборы президента Молдавии запланированы на 1 ноября, в них примут участие восемь кандидатов, в том числе действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду.

ria.ru
  • Сегодня, 13:13
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