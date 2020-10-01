Совсем немного времени осталось до проведения Единого дня голосования. Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики ведёт большую подготовительную работу к одному из главных электоральных процессов нашего государства. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в обычный процесс проведения выборов, поэтому Центризбиркомом разработаны Рекомендации по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении голосования, а также создания условий для безопасной работы членов избирательных комиссий и санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей и других участников избирательного процесса.
Для организации голосования главы государственных администраций городов и районов республики выделят сотрудников для выдачи до входа на избирательный участок масок и перчаток всем избирателям. Такое поручение дал Президент Приднестровья Вадим Красносельский, пишет пресс-служба ЦИК ПМР.
Также, всеми средствами индивидуальной защиты будут обеспечены и члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители средств массовой информации.
Меры обеспечения безопасности председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая назвала беспрецедентными. По ее словам, помещения для голосования будут оснащены и оборудованием для обеззараживания воздуха, будет обеспечено соблюдение социальной дистанции, дезинфекция поверхностей, в кабинах для голосования не будет четвертой шторки. Предоставление всем находящимся на избирательном участке и входящим на его территорию масок и перчаток исключит присутствие людей с незащищёнными лицами и поверхностями рук. Всего для голосования готовят 256 помещений. Более половины из них расположены в учреждениях культуры и образования всех уровней (задействованы 99 школ, ПГУ и его филиалы, техникумы, колледжи, дома культуры и ДДЮТ).
Отметим, что после проведения Единого дня голосования 29 ноября 2020 года, на всех избирательных участках будет проведена полноценная всеобъемлющая дезинфекция помещений.
На сегодняшней встрече Глава государства Вадим Красносельский поручил организовать 30 ноября 2020 года только дистанционное обучение в тех школах и иных учебных заведениях, где расположены помещения для голосования, чтобы также провести полноценную дезинфекцию после окончания работы участковых комиссий.
С 24 ноября 2020 года можно будет проголосовать досрочно в семи территориальных избирательных комиссиях городов и районов республики. На этот раз возможность заблаговременно отдать свой голос предоставят и сотрудникам МВД, Минздрава и иных ведомств, задействованных в день выборов в антикоронавирусной деятельности. cikpmr.com